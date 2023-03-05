Катри Райк: не хочется, чтобы на Ида-Вирумаа смотрели, как на вымирающий регион сланца и танков

Мэр Нарвы согласилась с тем, что в регионе существует большая разница между муниципальными выборами и выборами в Рийгикогу. „Это всегда было — что все происходит активно на местных выборах и меньше активности на „больших“ выборах, как их называют в Нарве. Сейчас, надеюсь, мы достигнем средней явки по Ида-Вирумаа, но все еще зависит от электронных голосов“, — отметила Катри Райк.

„Самое главное своеобразие этих выборов в том, что люди хотят голосовать за „своих“ - за тех, кто отсюда родом. Именно, чтобы первый номер был „свой“, а не какой-то приезжий, который приедет и уедет и забудет о них. У центристов первый номер - Кайдо Хёвельсон. Может, если бы можно было написать Баруто, это бы добавило ему голоса (улыбается). У реформистов первый номер по Ида-Вирумаа тоже не выходец из региона“, - констатирует глава города.

„Нам, разумеется, не хочется, чтобы на Ида-Вирумаа и Нарву смотрели, как на вымирающий регион сланца и танков, а все-таки смотрели шире и видели в уезде будущее“, - заключает она.

Также Катри Райк выразила уверенность в том, что в Ида-Вирумаа победит Центристская партия.

Все новости о выборах в Рийгикогу — ЗДЕСЬ. За результатами выборов можно следить ЗДЕСЬ.