Социал-демократ Клаус: если мы получим от 9 до 11 мандатов, то это будет хорошим результатом(2)
Сегодня политики из разных партий собираются вместе, чтобы следить за подсчетом голосов на выборах в Рийгикогу. Корреспондент RusDelfi посетил Reval Cafe, где собрались Социал-демократы и задал вопросы кандидату в парламент Кириллу Клаусу.
Как вы оцениваете свою предвыборную кампанию?
Я очень доволен. У меня было две основных темы, с которыми я шел на выборы. Поскольку я являюсь советником министра окружающей среды, то первая тема - это защита окружающей среды. Главное послание в ней - сокращение объемов вырубки лесов, чтобы сберечь лесную фауну. Люди активно это поддержали, им очень понравилась эта идея.
А вторая тема - это привлечение в политику русскоязычных жителей, чтобы они активней занимались общественными прцессами. Я хочу поблагодарить наше русскоязычное объединение социал-демократов, которое очень много сделало в последний месяц: общались на улице с людьми. Многие написали заявление о вступление в нашу партию. Я считаю, что эти две темы привлекли внимание избирателей.
Что вам понравилось/не понравилось в предвыборной борьбе?
Надо сказать, что кампания в целом была достаточно скучная. Каких-то громких скандалов не было. Конечно, для меня стало неприятным сюрпризом, что движение „Koos“ получило довольно широкую поддержку, судя по результатам опросов. Но такова воля избирателей.
Остальным партиям и конкурентам я должен сказать спасибо. Мы не раз в ходе уличных кампаний приходили друг другу на помощь. Всегда чувствовалась поддержка и солидарность.
Насколько тяжело в ласнамяэ бороться с центристами?
Я бы сказал, что борьбы как таковой не было. Наши палатки зачастую стояли рядом, но темы, которые мы предлагаем нашим избирателям во многом перекликаются. Люди в этот раз очень благосклонно относились к социал-демократам и даже те, которые нас раньше не поддерживали. Благодаря тому, что мы сейчас с центристами находимся вместе у руля власти в столице, поэтому избирателями это воспринимается как некая консолидированная сила.
Вы опубликовали пост про то, что „Koos“ не помогли вам поднять упавшую палатку. Расскажите про это.
Сильный порыв ветра опрокинул нашу палатку. Двое мужчин и две девушки, которые были в нашей палатке пытались поставить ее на место. В пяти метрах от нас стояли активисты „Koos“, в том числе один из лидеров движения - Олег Иванов. Как выяснилось позднее, в это время они снимали издевательское видео, в котором они говорили, что так нам и надо. Я могу только сказать большое спасибо Владимиру Свету, который увидел, что у нас произошло и пришел на помощь. Мне кажется, что мы должны оставаться людьми независимо от своих политических предпочтений. Мне кажется такая история очень наглядно характеризует людей. Я не исключаю, что в „Koos“ много порядочных людей, но лидеры этого движения - очень опытные манипуляторы и пиарщики. Они сумели запудрить людям мозги. Но постепенно люди начнут понимать, кто они такие. Понимание будет происходить из отдельных фрагментов, которые сложатся в отдельных пазл.
Вы следили за Айво Петерсоном, который посещал Донбасс?
Я думаю, что по возвращению в Эстонию, его ждет беседа с нашими органами. На мой взгляд государство должно на это отреагировать. Я понимаю, что у нас свобода слова, но какие-то красные линии тоже должны быть, которые нельзя пересекать. Особенно во время войны, когда от государства требуется более решительные действия. Я думаю, что в политике ничего хорошего господину Петерсону, как и господину Иванову - не светит.
Сейчас вам прогнозируют в два раза меньше мандатов. Как вам кажется почему?
Я не думаю, что станет меньше. В любом случае у большинства партий количество мандатов скорей всего уменьшится за счет того, что появится новый игрок в лице Eesti 200. Поэтому это нормально. Тут ведь главное не количество мандатов, а то, как ты сможешь разыграть карты, которые у тебя есть на руках. Несмотря на то, что у нас сейчас десять мандатов, мы все равно находимся в правительстве. В городском собрании Таллинна у нас шесть мандатов, при этом мы все равно во власти. Тут важно уметь договариваться и находить общий язык с другими политическими силами.
Какую цель вы перед собой ставили на этих выборах?
Изначально была заявлена цифра -15 мандатов. Это как некий ориентир, к которому можно было бы стремиться. Хотя было понятно, что такое количество мы не получим, но по крайней мере у людей должен быть какой-то маяк и стимул. Я думаю, что если мы получим от 9 до 11 мандатов, то это уже можно будет считать хорошим результатом, который даст нам возможность участвовать в коалиционных переговорах.
Существует ли идеальный сценарий коалиции?
Не могу сказать ничего насчет идеального сценария. Но я могу повторить то, что наша партия уже неоднократно заявляла: для нас есть только одна красная линия - это сотрудничество с EKRE.
И я позволю себе провести еще одну красную линию. Если вдруг „Koos“ все таки сумеют преодолеть 5% рубеж, то совершенно очевидно, что с этой политической силой мы тоже не пойдем в коалицию. Со всеми остальными партиями мы готовы к сотрудничеству.
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