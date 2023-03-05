Социал-демократ Клаус: если мы получим от 9 до 11 мандатов, то это будет хорошим результатом

Как вы оцениваете свою предвыборную кампанию?

Я очень доволен. У меня было две основных темы, с которыми я шел на выборы. Поскольку я являюсь советником министра окружающей среды, то первая тема - это защита окружающей среды. Главное послание в ней - сокращение объемов вырубки лесов, чтобы сберечь лесную фауну. Люди активно это поддержали, им очень понравилась эта идея.

А вторая тема - это привлечение в политику русскоязычных жителей, чтобы они активней занимались общественными прцессами. Я хочу поблагодарить наше русскоязычное объединение социал-демократов, которое очень много сделало в последний месяц: общались на улице с людьми. Многие написали заявление о вступление в нашу партию. Я считаю, что эти две темы привлекли внимание избирателей.



Что вам понравилось/не понравилось в предвыборной борьбе?

Надо сказать, что кампания в целом была достаточно скучная. Каких-то громких скандалов не было. Конечно, для меня стало неприятным сюрпризом, что движение „Koos“ получило довольно широкую поддержку, судя по результатам опросов. Но такова воля избирателей.

Остальным партиям и конкурентам я должен сказать спасибо. Мы не раз в ходе уличных кампаний приходили друг другу на помощь. Всегда чувствовалась поддержка и солидарность.

Насколько тяжело в ласнамяэ бороться с центристами?

Я бы сказал, что борьбы как таковой не было. Наши палатки зачастую стояли рядом, но темы, которые мы предлагаем нашим избирателям во многом перекликаются. Люди в этот раз очень благосклонно относились к социал-демократам и даже те, которые нас раньше не поддерживали. Благодаря тому, что мы сейчас с центристами находимся вместе у руля власти в столице, поэтому избирателями это воспринимается как некая консолидированная сила.

Вы опубликовали пост про то, что „Koos“ не помогли вам поднять упавшую палатку. Расскажите про это.