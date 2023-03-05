Урмас Паэт: единственная партия, с которой мы не будем создавать коалицию - это EKRE. Все остальные возможности открыты(24)
Реформист Урмас Паэт, депутат Европарламента, рассказал RusDelfi об ожиданиях своей партии от результатов голосования, которые будут известны уже завтра.
На какой результат настраивалась Партия реформ - сколько процентов бы вас устроило на этих выборах?
У нас в принципе таких целей нет — по процентам. Конечно, мы надеемся, что, во-первых, мы выиграем, получим больше всех мест в парламенте, и что тогда, во-вторых, будет возможно создать такое правительство, где можно было бы обеспечить исполнение наших программных обещаний.
Есть ли какие-то идеальные кандидаты для коалиции среди партий?
Как уже говорила наша председатель, единственная партия, с которой мы не будем создавать коалицию, это EKRE. Все остальные возможности открыты, это тоже будет зависеть о того, какая будет математика в новом парламенте — чтобы действительно следующее правительство было бы создано на сильной основе.
Мы с вами виделись некоторое время назад на встрече с Евродепутатами, вы говорили, что еще не приняли решение, пойдете ли в парламент. Приняли ли вы такое решение сейчас?
Как я уже несколько раз говорил, если будет возможность работать во внешней политике и политике безопасности, например, на уровне правительства, то это возможно.
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