ФОТО | Эстонский многоборец завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике!

После первого дня соревнований Лиллеметс был на шестом месте. В воскресенье он стал четвертым в беге на 60 метров с барьерами, а потом повторил свой личный рекорд 5 метров и 10 сантиметров в прыжках с шестом, сообщает „ERR“.

Это был второй результат среди всех участников соревнований, и после шести видов Лиллеметс уже шёл на четвертом месте. И, наконец, в беге на один километр он сумел подняться на ещё одну позицию вверх и стать бронзовым призёром чемпионата Европы, набрав 6079 очков.

Претендовал на медаль и ещё один эстонский многоборец Ханс-Кристиан Хаусенберг. Но он из-за травмы не смог сделать ни одной удачной попытки в прыжках с шестом и досрочно завершил соревнования. А победил в семиборье представитель Франции Кевин Майер - 6348 очков. Серебро досталось норвежцу Сандеру Скотхейму - 6318 очков.

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