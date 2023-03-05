„Сложно доверять партиям“. За кого голосовали в Нарве?(2)
В Нарве сегодня, 5 марта, работает 8 избирательных участков. Большого ажиотажа вокруг них корреспондент RusDelfi не увидела.
Днем у Дома культуры „Ругодив“, где находится один из избирательных участков, который работает уже с понедельника, стояли несколько человек, представители партии центристов. Они раздавали листовки и ручки. Когда затем избиратели, взявшие их, заходили в зал для голосования, их просили скорее убрать эти листовки. Раздавать можно, но заходить с ними в пункт голосования – нельзя.
Из зала выходит женщина, на просьбу прокомментировать свой выбор она отвечает, что нет ни одной партии, которой она верит, поэтому голосовала за беспартийного кандидата.
Валентина, пенсионерка, после голосования говорит, что в политике ничего не понимает, но для нее важно, чтобы повышали пенсии. У нее 12 внуков, ей нужно им помогать. Уже и правнук у Валентины родился. „И чтобы русский язык в школе оставили – вот, чего еще хочу“, – добавляет пенсионерка и уходит.
Большого наплыва желающих проголосовать нет. Как правило, в зале находится один человек. Иногда – никого.
Евгения Ванхомен, председатель избирательного участка №5, который как раз и находится в ДК „Ругодив“, рассказывает, что с понедельника прошло больше 900 человек. „В первый день голосования было всего 98 человек, а по итогам 3 марта пришло голосовать больше 200 человек, – говорит она. – А сейчас открылись и другие участки, у нас поменьше стало людей. По сравнению с прошлыми выборами в Рийгикогу, мне кажется, активность выше. За сегодняшний день уже больше 200 человек сделали свой выбор. Для нашего участка это хорошо“.
Андрей, молодой человек немного младше 30 лет, пришел на выборы вместе с девушкой. Он говорит, что отдал голос за партию Koos. „Это единственная партия, у которой есть четкий прописанный план, как выйти из той ситуации, в которой оказалась наша страна, – говорит он. – И план написан не кровью, у них хорошие идеи, которые хочется поддерживать. У нас марионеточное правительство, неизвестно, чьи идеи оно продвигает, надо что-то менять“. Но изменят ли выборы ситуацию в стране, Андрей не уверен, хотя этого ему очень хочется.
Екатерина, женщина средних лет рассказала, что голосовала за независимого кандидата, потому что он родом из Нарвы. „Я знаю его давно, он такой политик, который не боится своего слова сказать“, – поделилась мнением женщина. Екатерина не сильно погружена в политику, у нее дети, она много времени проводит дома. Точно знает, что Koos не привлекает ее своими идеями, потому как показухи много, а дел нет, на ее взгляд, они только говорят, что за народ, а на самом деле это не так.
Считается, что самый посещаемый избирательный участок в Нарве находится в здании концертного зала „Женева“. Это центр города, многим удобно заходить именно в него. Около „Женевы“ корреспондент встретила Яну Тоом. На улице мороза нет, но и не лето ведь. Яна все равно бодро общается, иногда поправляет шаль на голове. Во время короткого разговора к Тоом неоднократно подходят прохожие, здороваются и желают ей удачи.
„Если я не приду, то на моем месте будут стоять конкуренты“
„Агитация в день выборов – это зло, конечно, – говорит Тоом. – Но если я не приду, то на моем месте будут стоять конкуренты. Они и стояли утром, но уже ушли“. По словам политика, центристы работают слаженной командой, кто-то из них сегодня агитирует в Кохтла-Ярве, кто-то – в Йыхви. Яна Тоом же в Нарве. Причем, если смотреть на предыдущие выборы, то больше голосов она получает не в Нарве, а в других городах.
На вопрос, как она оценивает предвыборную кампанию в этом году, евродепутат, член Центристской партии ответила, что на ее взгляд, она прошла по-другому, потому что у центристов в этот раз было мало денег, и остальные партии сбавили обороты, обошлись меньшими средствами. „Для меня стало интересным моментом, что в Ида-Вирумаа мы еще не нащупали медиаканалов для общения с русским электоратом, – поделилась одним из выводом Яна Тоом. – Здесь много маленьких газеток, которые ходят своими путями. Сегодня ко мне подходили люди, и они не знали, куда идти голосовать“. Тоом также отметила как интересный момент предвыборной кампании информационные вбросы, которые случились в последние пару дней.
Про уровень проведения предвыборных дебатов политик сказала, что были странные неприятные вещи. Она это связывает с тем, что на этот раз было много новичков. „Политика – искусство компромиссов, это не только афоризм, это правда, – считает Тоом. – Когда ты начинаешь бросаться известной субстанцией в своих оппонентов, это осложняет тебе после выборов создание коалиции. Все перегрызлись так, что не могут разговаривать. Эту ошибку новички часто совершают. Но они перестанут быть новичками, и все наладится“.
Елена Тысятова, председатель избирательного участка № 4, того, что находится в „Женеве“, рассказала, что в первый день их работы, в пятницу, пришли отдать свой голос 325 человек. Сегодня за все три дня работы они выдали уже больше 1500 бюллетеней. По сравнению с местными выборами, считает Елена, активность меньше. „Больше всего приходит пенсионеров, – говорит Тысятова. – Люди не особо верят, что что-то изменится, но считают, что голос отдать они должны. Молодежь есть, но мало. Приходили даже семь 16-летних ребят, которые хотели голосовать. Мы, конечно, им объяснили, что пока рано. Были и 18-летние молодые люди“.
Оксана – представитель людей среднего возраста, пришла на избирательный участок с мужем и ребенком. Она голосовала за Михаила Стальнухина, потому что считает, что Эстонии нужна новая партия и верит, что он сможет ее создать. „В партии центристов есть люди, за которых я бы проголосовала, если бы они не были в ней“, – говорит Оксана.
Голосовал сегодня и Иван, мужчина чуть старше 30-ти лет. Он тоже отдал свой голос за Михаила Стальнухина. „Во-первых, Михаил – единственный кандидат, который в Рийгикогу поднимал множество вопросов так или иначе связанных с проблемой языка, – комментирует Иван свой выбор. – Более того, Михаил Стальнухин написал много учебников, которые реально работают, по ним учатся и сдают экзамены. Да и вообще его выступления в Рийгикогу дают понять,что человек действительно здраво мыслит, он самый опытный из кандидатов от Нарвы. Однако вопрос: а дадут ли это все воплотить в жизнь? Это уже другой вопрос“.
Изменят ли выборы ситуацию в стране, на этот вопрос Ивану ответить сложно, но что-то изменится. „Пусть не сразу, но я как-то верю в перемены, – говорит Иван. – Лишь бы не Партия реформ или EKRE у власти оказались“.
„Политикам нужно обратить внимание на то, что происходит внутри страны“
Элла пришла на избирательный участок одна. „Я впервые в жизни голосовала не за кого-то, а против других партий, против реформистов, против EKRE, – рассказывает она. – Я отдала свой голос за центристов. Не потому, что они вызывают у меня доверие, но сейчас это меньшее из зол“. Элла рассказала, что раньше она искренне верила социал-демократам, но они не оправдали ее доверия.
„Вот сейчас они говорят, мы дадим хорошие детские пособия, это такой популизм, – делится своим мнением женщина. – А за счет чего вы сможете это выполнить? Политикам нужно обратить внимание на то, что происходит внутри страны. Очень много говорят про Украину. Я категорически против войны, я не понимаю, как это вообще возможно, что до сих пор идет война. Но наши политики смотрят туда и не видят, что же творится внутри Эстонии“. Элла хочет, чтобы больше внимания уделяли медицине, образованию. В прошлом месяце у нее умер родственник из-за того, что он не мог попасть к онкологу, лежал в местной больнице, а когда смог попасть – было слишком поздно.
„Образование переводят на эстонский язык, – продолжает Элла. – За счет чего? Зачем? Моя дочка училась в языковом лицее на русском языке, она закончила школу, учится в университете в Тарту, свободно говорит на эстонском, английском. Кто хочет, тот выучит язык, а насильно заставлять говорить на эстонском, не дать шанса учиться на родном языке – я этого не пониманию. Я сама готовлюсь сдать экзамен по-эстонскому на С1. Мне это интересно, язык – это моя перспектива. Меня не надо заставлять. У многих здесь нет работы. И как им жить? Ощущение, что на Ида-Вирумаа плюнули, и все“. Дочь Эллы не собирается после учебы возвращаться в Нарву, уедет в Таллинн. Элла бы тоже уехала, ее останавливает только то, что много времени в Таллинне уходит на дорогу, а нарвитяне привыкли, что все находится в шаговой доступности, сложно перестроиться.
Дмитрий голосует сегодня уже второй раз. Дело в том, что в начале недели он проголосовал электронно, но решил поменять свое решение и выбрать другую партию. „Не хочется, чтобы в новой коалиции были националисты, которые дестабилизируют обстановку в обществе, – делится своими мыслями Дмитрий. – Самое значимое – это развитие социальной сферы и образования. Знаю точно, что пассивность ведет к утопии, поэтому важно выбирать, и самое главное потом спрашивать с этих людей за их решения“.
Следить за ходом выборов в Рийгикогу можно ЗДЕСЬ.