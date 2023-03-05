„Сложно доверять партиям“. За кого голосовали в Нарве?

Днем у Дома культуры „Ругодив“, где находится один из избирательных участков, который работает уже с понедельника, стояли несколько человек, представители партии центристов. Они раздавали листовки и ручки. Когда затем избиратели, взявшие их, заходили в зал для голосования, их просили скорее убрать эти листовки. Раздавать можно, но заходить с ними в пункт голосования – нельзя.

Из зала выходит женщина, на просьбу прокомментировать свой выбор она отвечает, что нет ни одной партии, которой она верит, поэтому голосовала за беспартийного кандидата.

Валентина, пенсионерка, после голосования говорит, что в политике ничего не понимает, но для нее важно, чтобы повышали пенсии. У нее 12 внуков, ей нужно им помогать. Уже и правнук у Валентины родился. „И чтобы русский язык в школе оставили – вот, чего еще хочу“, – добавляет пенсионерка и уходит.

Большого наплыва желающих проголосовать нет. Как правило, в зале находится один человек. Иногда – никого.

Евгения Ванхомен, председатель избирательного участка №5, который как раз и находится в ДК „Ругодив“, рассказывает, что с понедельника прошло больше 900 человек. „В первый день голосования было всего 98 человек, а по итогам 3 марта пришло голосовать больше 200 человек, – говорит она. – А сейчас открылись и другие участки, у нас поменьше стало людей. По сравнению с прошлыми выборами в Рийгикогу, мне кажется, активность выше. За сегодняшний день уже больше 200 человек сделали свой выбор. Для нашего участка это хорошо“.

Андрей, молодой человек немного младше 30 лет, пришел на выборы вместе с девушкой. Он говорит, что отдал голос за партию Koos. „Это единственная партия, у которой есть четкий прописанный план, как выйти из той ситуации, в которой оказалась наша страна, – говорит он. – И план написан не кровью, у них хорошие идеи, которые хочется поддерживать. У нас марионеточное правительство, неизвестно, чьи идеи оно продвигает, надо что-то менять“. Но изменят ли выборы ситуацию в стране, Андрей не уверен, хотя этого ему очень хочется.