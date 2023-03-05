Лидеры EKRE отказались от дружбы Isamaa: „Есть только одно отечество, которое грабить, - это их лозунг!“

Тон рекламной передачи Хельме и обычно был злобным, но сегодня вместо эстонцев с либеральным мировоззрением у них была новая груша для битья: партия Isamaa и особенно ее руководитель Хелир-Валдор Сеэдер. Досталось и Центристской партии. Такое развитие следует считать неожиданным, потому что EKRE , Isamaa и Центристская партия - старые соратники, от которых и теперь можно было бы ожидать формирования нового правительства. Но по состоянию на вторую половину сегодняшнего дня это кажется довольно сложным.

Нужно было влезть в этот единый фронт либералов, ругался и Март Хельме. По его оценке, Isamaa всегда предавала и обманывала, даже „эти детские пособия, о которых они трубят, без нашей работы не удались бы в комиссиях!“ Март Хельме еще добавил, что даже так называемая пенсионная реформа, в ходе которой по инициативе Isamaa упразднили обязанность копить деньги во второй пенсионной ступени и раздали их людям до достижения пенсионного возраста, не была достижением Isamaa. Оказывается, что ее осуществил тогдашний министр финансов Мартин Хельме со своими советниками. Интересом Isamaa якобы была только пищевая цепь, перевод денег через MTÜ, так сказать, на своих .“Есть только одно отечество, которое грабить, это их лозунг“, - заявил Март Хельме о своем недавнем товарище по коалиции. Март Хельме признал, что раньше между Isamaa ja EKRE, консервативными партиями, господствовало как будто соглашение, что между собой не нужно драться, даже тогда, когда Isamaa делает что-то, что EKRE не нравится. Это соглашение Isamaa теперь нарушила, и это даже вдвойне подло, огорчился Мартин Хельме. Досталось и Центристской партии: принимающие решения в EKRE признали, что возглавляемая Юри Ратасом партия всегда после выборов идет с шапкой в руках просить у Партии реформ допуска в правительство. Оценили, что примерно половина членов Центристской партии относятся к числу либералов.