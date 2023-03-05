Лидирует Хийумаа. Ида-Вирумаа существенно отстает!

Сегодня 405 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. Избиратель может проголосовать на любом участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя. Но в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

Начиная с этих выборов в Рийгикогу применяется новая методика расчета участия в голосовании. Ранее при расчетах учитывались все проживающие в Эстонии избиратели, но из постоянно проживающих за рубежом – лишь те, кто действительно принял участие в голосовании. Теперь будут учитываться все проживающие за границей избиратели, в том числе и те, кто не принимает участия в выборах. Проживающих за рубежом избирателей много (порядка 84 000), но их активность участия в голосовании – низкая (на предыдущих выборах порядка 8 %). По этой причине с применением новой методики общий показатель активности избирателей сократится. По старой методике активность избирателей на выборах в 2019 году составила 63,7 %, по новой методике – около 58 %.