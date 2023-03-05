„Мы всех запугаем до смерти“: скандал в Британии из-за утечки переписки чиновников в разгар пандемии

Сообщения передала изданию журналистка, соавтор мемуаров Хэнкока Pandemic Diaries (“Дневники времен пандемии“) Изабель Оукшотт, известная как противница локдаунов.

В распоряжении издания оказались более 100 тысяч сообщений из WhatsApp бывшего министра. Свое решение предать огласке переписку бывшего министра Оушкотт объяснила общественной важностью этих данных. По ее словам, общество должно получить ответы на многие вопросы, касающиеся событий последних нескольких лет.

Подлинность этих сообщений Би-би-си не проверяла.

„Важен фактор страха“

В опубликованных сообщениях Мэтт Хэнкок, в частности, обсуждал вопрос, когда объявить о существовании „кентского“ варианта коронавируса (он же позже был обозначен как „альфа“), чтобы добиться исполнения населением правил локдауна. Этот вопрос он обсуждал в переписке со своим помощником 13 декабря 2020 года - за пять дней до того, как правительство откажется от планов смягчения правил локдауна перед Рождеством.

В частности, они обсуждали возможность того, что мэр Лондона Садик Хан воспротивится введению локдауна.

Советник министра здравоохранения предложил просто объявить о новом штамме вместо чрезмерно большого количества предупреждений и призывов ограничить социальную активность.

„Мы всех запугаем до смерти новым штаммом“, - ответил Мэтт Хэнкок.

„Это нам поможет добиться правильных перемен в поведении [населения]“, - ответил советник.

„Когда мы выкатываем новый вариант“, - спросил Хэнкок.

О новом штамме коронавируса Хэнкок объявил на следующий день.

Еще один взрывоопасный диалог обнаруживается в переписке Хэнкока с главой гражданской службы (то есть самым высокопоставленным из кадровых государственных служащих) Саймоном Кейсом в январе 2021 года. К тому времени в Англии уже действовал строгий локдаун, и Хэнкок и Кейс обсуждали возможные изменения правил.