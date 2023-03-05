Выборы 2023
05.03.2023, 15:54

ФОТО | „Какой идиот придумал...“ говорит Яна Тоом рядом с картонной фигурой Яны Тоом в Нарве

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Яна Тоом пытается приклеить свой номер к своему картонному изображению
Яна Тоом пытается приклеить свой номер к своему картонному изображению
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

„Какой идиот придумал разрешить предвыборную агитацию в день выборов“, — кричит кандидат от Центристской партии Яна Тоом рядом со своей картонной фигурой перед нарвским концертным залом Geneva. Она пытается прикрепить свой избирательный номер к груди картонной фигуры, но лист бумаги никак не хочет держаться. Яна сочувствует избирателям, которым приходится проходить сквозь строй политиков, чтобы попасть в избирательный участок.

Ее окружают местные социал-демократы, реформисты и центристы. В радостном предвыборном галдеже, они раздают оставшиеся сувениры и дают последние теплые напутствия избирателям в день выборов.

Первыми, еще до открытия отделений, прибыли социал-демократы во главе с Эдуардом Одинцом, вскоре за ними подтянулись и другие. Кандидаты в хорошем настроении, дружески подшучивают друг над другом. Сразу видно, что старые знакомые!

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