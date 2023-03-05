ФОТО | „Какой идиот придумал...“ говорит Яна Тоом рядом с картонной фигурой Яны Тоом в Нарве

„Какой идиот придумал разрешить предвыборную агитацию в день выборов“, — кричит кандидат от Центристской партии Яна Тоом рядом со своей картонной фигурой перед нарвским концертным залом Geneva. Она пытается прикрепить свой избирательный номер к груди картонной фигуры, но лист бумаги никак не хочет держаться. Яна сочувствует избирателям, которым приходится проходить сквозь строй политиков, чтобы попасть в избирательный участок.