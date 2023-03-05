Китай увеличит военные расходы на 7,2%

Китай увеличит расходы на оборону на 7,2 процента по сравнению с прошлым годом. „В настоящее время усиливаются попытки извне подавить и сдержать Китай„, - заявил в воскресенье, 5 марта, премьер Госсовета Китая Ли Кэцянь, представляя проект бюджета КНР делегатам Всекитайского собрания народных представителей, пишет dw.com.

По словам Ли, на выделяемые 1,55 трлн юаней (в пересчете - 210 млрд евро) вооруженные силы КНР должны „усилить военную подготовку и обучение во всех сферах, приложить больше усилий для подготовки солдат в условиях боевых действий и наращивать военную деятельность по всем направлениям и во всех сферах“.

В прошлом году расходы Пекина на военные нужды возросли на 7,1 процента, составив около 200 млрд евро. По военным расходам КНР занимает второе место в мире, хотя и значительно отстает от США,которые запланировали военный бюджет в объеме 751 млрд евро. В то же время эксперты полагают, что в действительности Китай тратит на армию значительно больше, чем объявляет официально.

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