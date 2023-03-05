Леванди занял девятое место на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Леванди, занявший 12-е место с 71,07 баллом после короткой программы, показал седьмой результат в произвольной программе, набрав 133,72 балла. По сумме двух программ Леванди занял девятое место - 204,73 балла.

Золотая медаль досталась 17-летнему японцу Као Миура (264,74), который набрал наивысший балл как в короткой программе (85,11), так и в произвольной (179,63). Серебряную медаль завоевал швейцарец Наоки Росси (220,68), бронзу завоевал японец Нодзому Ёсиока (217,79).

Леванди также обошли итальянец Николай Мемола (216,44), канадец Уэсли Чу (213,88), южнокореец Ким Хёнём (213,56), американец Лукас Бруссар (209,47) и китаец Чэнь Юйдун (205,12).

Егор Марченко не попал в произвольную программу и занял 31-е место - 55,58 балла.

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