Ящики ломятся от рекламы, а на участках пусто. В чем причины низкой избирательной активности в Ида-Вирумаа?

Какая предвыборная пропаганда развернута в Ида-Вирумаа! „Вслед за кошачьим кормом протискиваются отечественники, после гигиенических прокладок спасают Эстонию, лучшие выгодные предложения Lidl поддерживают Эстонию в надежных руках, и дальше в том же духе. В следующее мгновение меня вырывают из удушающих рук, но затем обещающие быть за нас возвращают меня обратно“, - вот так в газете „Северное побережье“ описала свой опыт с предвыборной пропагандой в уезде поэтесса Вирве Осила.