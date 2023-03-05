Новости Ида-Вирумаа
05.03.2023, 11:06

Ящики ломятся от рекламы, а на участках пусто. В чем причины низкой избирательной активности в Ида-Вирумаа?

 (27)
Olgina küla valimiskomisjoni liikmed selgitavad olukorda ajakirjanik Rein Sikule.
Olgina küla valimiskomisjoni liikmed selgitavad olukorda ajakirjanik Rein Sikule.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Находящаяся под Нарвой деревня с 500 жителями хотела бы, чтобы на выборах баллотировалось больше местных кандидатов и чтобы они больше общались с местными жителями напрямую. Даже скандальный Михаил Стальнухин так и не съездил туда пообщаться с народом.

Какая предвыборная пропаганда развернута в Ида-Вирумаа! „Вслед за кошачьим кормом протискиваются отечественники, после гигиенических прокладок спасают Эстонию, лучшие выгодные предложения Lidl поддерживают Эстонию в надежных руках, и дальше в том же духе. В следующее мгновение меня вырывают из удушающих рук, но затем обещающие быть за нас возвращают меня обратно“, - вот так в газете „Северное побережье“ описала свой опыт с предвыборной пропагандой в уезде поэтесса Вирве Осила.

А вот члены избирательной комиссии деревни Ольгина в разговоре с Maaleht говорят противоположное. Если в пятницу там проголосовали 12 человек, то к вечеру субботы к ним прибавилось еще 19. Обычная избирательная пассивность Ида-Вирумаа?

Оставить комментарий Читать комментарии (27)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии