Евросоюз поможет Молдове укрепить структуры безопасности

Европейский Союз поможет Молдове создать эффективные структуры безопасности. С этой целью в начале лета в страну отправится новая гражданская миссия ЕС, состоящая из работников юстиции, полиции и таможни. Кроме того, Евросоюз выделит экспертов, которые проконсультируют Молдову в вопросах борьбы с киберпреступностью и дезинформацией, сообщил в воскресенье, 5 марта, немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой европейских дипломатов.

Как сообщает издание, специалисты Европейской внешнеполитической службы уже разрабатывают концепцию кризисного менеджмента, она будет подготовлена уже в марте. Этот документ будет содержать предложения по численности, мандату и профилю консультативной миссии ЕС для Молдовы. Концепцию должны будут единогласно утвердить все 27 стран Евросоюза. Главными сторонниками миссии являются Германия, Румыния, государства Балтии, Польша, Швеция, Дания, Чехия и Португалия.

С февраля Молдовой - страной с населением в 2,5 млн человек - управляет проевропейское правительство. Как и в соседней Украине, в Молдове имеется регион, провозгласивший независимость и управляемый пророссийскими сепаратистами, - Приднестровье Там так же, как и в украинском Донбассе, дислоцированы российские военные. Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в намерении свергнуть правительство в Кишиневе. Руководство Молдовы добивается вступления страны в Евросоюз, однако эта процедура может занять многие годы.

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