Вице-мэр Бахмута: на улицах продолжаются бои, Россия не контролирует город

Город Бахмут в центральной части Донбасса, в котором до войны жили 70-75 тысяч человек, несколько месяцев остается самой горячей точкой на всей линии украинского фронта.

Несмотря на сомнительную стратегическую ценность города, российское командование хочет завоевать его любой ценой и продолжает в больших объемах кидать солдат и технику на это направление, а глава наемнической группы „Вагнер“ Евгений Пригожин, чьи отряды также участвуют в попытках штурма города, регулярно заявляет, что Бахмут вот-вот будет полностью окружен.

В интервью радиопрограмме Би-би-си Today заместитель мэра Бахмута Александр Марченко описал, во что превратили эти бои его город,

„Город практически уничтожен. Не осталось ни одного целого здания. Русские обстреливают всё, - сказал Марченко. - У них нет цели сохранить город. Единственная их цель - это убийство людей, геноцид украинского народа“.

По данным агентства Associated Press, чьи репортеры работают в городе, в субботу при попытке покинуть Бахмут по временному мосту под обстрелами погибла женщина и были ранены двое мужчин. Украинские военные, помогающие местным жителям покинуть город, сообщили агентству, что из-за сплошных обстрелов выехать на машинах для гражданских стало слишком опасно и населению приходится уходить пешком.

По словам Марченко, в Бахмуте остаются порядка 4-4,5 тысяч гражданских лиц. Они живут в убежищах, без газа, электричества и водоснабжения.

„Гуманитарка приходит к нам только раз в месяц. Нет света, нет газа, нет воды. Молюсь Богу, чтобы все, кто остается здесь, выжили“, - рассказала местная жительница Наталья Ишкова, которая решила вместе с мужем оставаться в городе, несмотря на то, что в результате ожесточенных сражений большая его часть превращена в груды обломков.

Корреспонденты AP видели в субботу понтонный мост, возведенный украинскими военными, чтобы помочь остающимся в Бахмуте мирным жителям добраться до соседнего поселка Хромово. Позже они увидели в Хромове пять горящих домов, подвергшихся российскому обстрелу.