Опасное заболевание? Варикоз – это не только косметическая проблема

По словам аптекаря, варикозное расширение вен может возникать по всему телу, но чаще всего оно наблюдается на ногах. Кровеносные сосуды под кожей набухшие, извитые, синюшно-фиолетовые. Вокруг них и по всему телу могут появляться более мелкие красно-фиолетовые линии или так называемые сосудистые звездочки, которыми в основном занимается эстетическая медицина, но при этом они могут свидетельствовать и о более серьезном заболевании. „Варикозное расширение вен вызывает дискомфорт, даже смущение, а также ряд недомоганий – таких как тяжесть и боль в ногах, изменение цвета кожи, сыпь и язвы“, — перечисляет Раукас и добавляет, что геморрой также связан с расширением кровеносных сосудов, и для его предупреждения следует избегать запоров, способствующих расширению кровеносных сосудов в прямой кишке.

Опасен ли варикоз?

По словам фармацевта, варикозное расширение вен поражает вены, расположенные близко к поверхности кожи, и это не считается серьезным заболеванием, но без лечения симптомы могут ухудшиться, вызывая флебит (воспаление вен), язвы, отеки и мышечные судороги. „В редких случаях при более серьезном варикозном расширении вен может возникнуть тромбоз глубоких вен. Если эмбол – т.е. кусочек кровяного сгустка – быстро перемещается из глубокой вены через сердце в легкие, где есть очень тонкие кровеносные сосуды, то он может застрять там и вызвать опасный для жизни легочный тромб“, — объясняет Раукас, подчеркивая, что следует обратиться к врачу при возникновении следующих симптомов: венозные язвы на ногах, бледность кожи, болезненность в ногах, а также если нижние конечности горячие или отечные, и если внезапно возникает чувство одышки и боли в груди.