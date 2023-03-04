Здоровье
04.03.2023, 19:33

Опасное заболевание? Варикоз – это не только косметическая проблема

 
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ФОТО: Daisy Lappard | Ajakirjade Kirjastus

Варикозное расширение вен считается скорее косметической проблемой, нежели серьезным заболеванием, но при этом важно помнить, что если его не лечить, то симптомы варикозного расширения вен могут ухудшиться и вызвать флебит (воспаление вен), язвы, отеки и мышечные судороги. Аптекарь рассказывает о причинах, вызывающих варикозное расширение вен, о том, что человек может сделать сам для предотвращения варикоза, а также что следует предпринять, если данная проблема со здоровьем уже возникла.

Фармацевт аптеки Центра здоровья Эльва Маргет Раукас поясняет, что вены — это тонкостенные кровеносные сосуды, внутри которых клапаны помогают перекачивать кровь к сердцу, для чего необходимы хорошо функционирующие мышцы. „При развитии варикоза в венах скапливается большее количество крови, т.е. возникает гиперемия, повышается давление в венах и ухудшается работа венозных клапанов, чему способствует и низкая эластичность сосудов“, - говорит Раукас.

По словам аптекаря, варикозное расширение вен может возникать по всему телу, но чаще всего оно наблюдается на ногах. Кровеносные сосуды под кожей набухшие, извитые, синюшно-фиолетовые. Вокруг них и по всему телу могут появляться более мелкие красно-фиолетовые линии или так называемые сосудистые звездочки, которыми в основном занимается эстетическая медицина, но при этом они могут свидетельствовать и о более серьезном заболевании. „Варикозное расширение вен вызывает дискомфорт, даже смущение, а также ряд недомоганий – таких как тяжесть и боль в ногах, изменение цвета кожи, сыпь и язвы“, — перечисляет Раукас и добавляет, что геморрой также связан с расширением кровеносных сосудов, и для его предупреждения следует избегать запоров, способствующих расширению кровеносных сосудов в прямой кишке.
Опасен ли варикоз?
По словам фармацевта, варикозное расширение вен поражает вены, расположенные близко к поверхности кожи, и это не считается серьезным заболеванием, но без лечения симптомы могут ухудшиться, вызывая флебит (воспаление вен), язвы, отеки и мышечные судороги. „В редких случаях при более серьезном варикозном расширении вен может возникнуть тромбоз глубоких вен. Если эмбол – т.е. кусочек кровяного сгустка – быстро перемещается из глубокой вены через сердце в легкие, где есть очень тонкие кровеносные сосуды, то он может застрять там и вызвать опасный для жизни легочный тромб“, — объясняет Раукас, подчеркивая, что следует обратиться к врачу при возникновении следующих симптомов: венозные язвы на ногах, бледность кожи, болезненность в ногах, а также если нижние конечности горячие или отечные, и если внезапно возникает чувство одышки и боли в груди.

Варикозному расширению вен способствуют множество факторов

Как отмечает аптекарь, варикозное расширение вен вызывается недостатком физической активности, так как при сидении или стоянии в вынужденном положении мышцы ног недостаточно активны и в конечностях скапливается больше жидкости. Это сопровождается ощущением тяжести в ногах и руках. Существует также ряд других факторов, способствующих развитию варикоза: наследственная предрасположенность, женский пол, беременность, тяжелый физический труд, лишний вес, курение, прием противозачаточных средств и препаратов заместительной гормональной терапии. „Вызванные беременностью отечность или варикозное расширение вен исчезают в течение одного месяца после рождения ребенка или после прекращения грудного вскармливания. Каждая новая беременность усугубляет проблемы с венами, но для предотвращения всех этих напастей можно носить компрессионные колготки и чулки“, — объясняет Раукас.

Помогают как физические упражнения, так и компрессионные чулки

В целях снизить опасность обострения уже имеющегося варикоза фармацевт рекомендует делать регулярные упражнения и 3-4 раза в день держать ноги на высоте сердца по 15 минут. „В длительных поездках и на работе хорошо использовать компрессионные чулки (медицинские чулки), которые предотвращают скопление крови в ногах, а также усталость и отеки в них“, — советует Раукас. Компрессионные изделия имеют градуированное распределение давления, которое указывается в миллиметрах ртутного столба (мм/рт. ст.), что способствует циркуляции венозной крови и лимфатической жидкости. Показатель DEN указывает на эластичность материала колготок. В случае авиаперелетов фармацевт рекомендует выбирать чулки с меньшим давлением, потому что чулки с более сильным давлением могут начать сильно давить.

„Хотя варикозное расширение вен кажется чисто женской проблемой – ведь именно женские голени лучше заметны – все же и у мужчин тоже появляется варикозное расширение вен, и в предназначенных для сильного пола поддерживающих гольфах нет ничего странного. Обычный человек не увидит разницы между поддерживающими и обычными гольфами“, — объясняет Раукас и добавляет, что поддерживающие гольфы-чулки-колготки можно купить в аптеке или в специальных магазинах, которые продают товары для здоровья и вспомогательные средства, и в ассортименте есть множество продукции разных цветов и с разным давлением.
„Важно правильно подобрать размер, чтобы ими было удобно пользоваться. Также необходимо обязательно следовать инструкциям по использованию и стирке поддерживающих чулок, чтобы продлить срок их службы. Могу порекомендовать поддерживающие чулки на основании собственного опыта – ведь при работе в аптеке в течение долгого дня приходится как-то спасать ноги от усталости“, — советует аптекарь и добавляет, что при более серьезных лимфатических заболеваниях или серьезном варикозном расширении вен необходимо обратиться к семейному врачу, который составит план лечения, позволяющий купить компрессионные чулки по рецепту со скидкой.

„Если варикозное расширение вен уже возникло, то следует избегать длительного сидения и стояния – особенно в очень жаркой среде. Посещение сауны также не рекомендуется. Также стоит отказаться от тесной одежды, сбалансировать питание и бросить курить“, — советует Раукас.

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