ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (374-й день) | Командующий НАТО: Россия потеряла уже более 200 тысяч солдат

В Бахмуте артиллерия ВСУ уничтожила группу из 25 российских штурмовиков, сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Указывается, что вычислить местоположение российских военных помогла аэроразведка. Четверо военных ВС РФ отступили.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейского парламента (ЕП) Робертой Метсолой в Львовской области. Украинский лидер поблагодарил главу ЕП за поддержку Киева с первых дней войны и за важные решения, принятые этим европейским институтом, указали в офисе президента. Зеленский особо выделил необходимость усилить санкционное давление на Россию. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина стремится как можно быстрее выполнить рекомендации Европейской комиссии и уже в нынешнем году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

В свою очередь Метсола написала в Twitter, что за последний год она „многому научилась у Украины“. „Но, пожалуй, самый важный урок изложен Тарасом Шевченко: „Борись, ты обязательно победишь“, - добавила глава парламента ЕС.

В Украине за год полномасштабной войны погибли не менее 462 детей, еще по меньшей мере 930 ребенка получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, отмечая, что эти данные еще не окончательные. Больше всего детей пострадали в Донецкой (445), Харьковской (272), Киевской (123), Херсонской (90), Запорожской (84), Николаевской (83), Черниговской (68), Луганской (66) и Днепропетровской (64) областях.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 2000 больших боевых танков, во время войны были убиты или ранены свыше 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров, заявил генерал Кристофер Каволи, командующий Объединенными силами НАТО в Европе. Российская армия выпускает в среднем более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, приводит агентство dpa слова Каволи на традиционном праздничном ужине (Matthiae-Mahl) в ратуше Гамбурга.