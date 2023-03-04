ФОТО | ЧМ в Планице: Кристьян Ильвес занял четвертое место в двоеборье

Ильвес, который уже на последних тренировках показывал хорошие результаты в прыжках, на большом трамплине прыгнул на 139,5 метров и заработал 137 очков. Превзойти его смогли только норвежец Ярл Магнус Риибер и японец Рёта Ямамото, совершившие прыжок на 147 и 140 метров соответственно.

Перед 10-километровой лыжной гонкой Рибер опережал Ямамото на 36 секунд, а Ильвеста на 1,02. Немец Юлиан Шмид (+1,24) стартовал в гонке с четвертого места, австрийский лидер этапа КМ Йоханнес Лампартер (+1,26) с пятого места и норвежец Енс Лурос Офтебру (+1,33) с шестого места.

Если золотая медаль Рибера была лишь вопросом времени, то борьба за следующие места на подиуме решалась в очень жесткой борьбе. Ильвес быстро догнал Ямамото, но преследователи вскоре догнали их. Шестеро лыжников, оказавшихся вместе за километр до финиша, боролись за медали. Но затем Офтебру и Лампартер совершили решающий рывок и Ильвес уже не смог их обогнать.

В итоге Енс Лурос Офтебру (+1.01.4) занял второе место. Лэмпартер стал третьим (+1,04,7), Ильвес четвертым (+1,09,7), австриец Стефан Реттенеггер пятым (+1,10,2), а Шмид шестым (+1,31,0).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegramили Instagram.