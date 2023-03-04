Нина Петрыкина заняла 12-е место на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Петрыкина, 18-летняя действующая чемпионка Эстонии, после короткой программы занимала 15-е место. Она была 12-й в произвольной программе - 111,81 балла и в итоге после двух программ с 167,48 баллами она заняла 12-е место.

Мария Элиисе Кальювере, которая на следующей неделе отметит свое 14-летие, заняв восьмое место в короткой программе, заняла 14-е место в произвольной программе - 102,66 балла и после двух программ, набрав 161,08 балла стала 14-й.

Поскольку эстонские фигуристки не попали в первую десятку, Эстония сможет отправить только одну девушку для участия в женском одиночном катании на следующем чемпионате мира среди юниоров.

Тройка лучших осталась такой же, как и после короткой программы. Золотую медаль завоевала японка Мао Шимада - 224,54 балла (152,76 балла в произвольной программе), серебро второй год подряд завоевала южнокореянка Цзя Шин - 201,90 балла (130,71 балла в произвольной программе) и бронза у японки Ами Накай - 197,40 балла (130,12 балла в произвольной программе). Всем медалисткам 14 лет.

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