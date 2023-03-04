ФОТО | ЧЕ в Стамбуле: Назаров не вышел в финал в беге на 60 метров, а семеборцы борются за медали

В семиборье после четырех дисциплин Хаузенберг находится на четвертом месте с 3409 очками, а Лиллеметс - на шестом месте с 3290 очками. Норвежец Сандер Скотхейм, прыгнувший 2,19 в прыжках в высоту, лидирует с 3541 баллом, на втором месте фаворит соревнований Кевин Майер с 3474 баллами.

Карл Эрик Назаров показал лучший результат сезона 6,63 в предварительных забегах на 60 м и вышел в полуфинал. В полуфинале он был ограничен тем же временем и пятым местом, что не позволило ему выйти в финал. На чемпионате Европы он занял 11-е место.

Расписание семиборья:

Воскресенье

9.00 60 м Бег с барьерами

10.08 Прыжки с шестом

18.40 бег на 1000 м