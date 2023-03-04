ФОТО | ЧЕ в Стамбуле: Назаров не вышел в финал в беге на 60 метров, а семеборцы борются за медали
Ханс-Кристиан Хаузенберг и Ристо Лиллеметс поборются за медаль в семиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях в Стамбуле. Майселю Уйбо пришлось завершить соревнования из-за травмы. Спринтер Карл Эрик Назаров занял 11-е место в беге на 60 метров.
В семиборье после четырех дисциплин Хаузенберг находится на четвертом месте с 3409 очками, а Лиллеметс - на шестом месте с 3290 очками. Норвежец Сандер Скотхейм, прыгнувший 2,19 в прыжках в высоту, лидирует с 3541 баллом, на втором месте фаворит соревнований Кевин Майер с 3474 баллами.
Карл Эрик Назаров показал лучший результат сезона 6,63 в предварительных забегах на 60 м и вышел в полуфинал. В полуфинале он был ограничен тем же временем и пятым местом, что не позволило ему выйти в финал. На чемпионате Европы он занял 11-е место.
Расписание семиборья:
Воскресенье
9.00 60 м Бег с барьерами
10.08 Прыжки с шестом
18.40 бег на 1000 м