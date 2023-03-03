Возможно решающий для исхода выборов регион: активность избирателей в Ида-Вирумаа самая низкая

По мнению мэра Нарвы, есть две причины низкой активности горожан на предварительном голосовании. Одна из них — недоверие к государству.

„Нарвские люди — законопослушные, мы пойдем на выборы 5 марта. Поэтому сейчас делать выводы про Нарву нельзя, рановато. Но надо иметь в виду, что в Нарве есть определенное недоверие к государству, недовольство государством. И часто люди говорят, и на моих встречах говорят, что не пойдут на выборы, что покажут этим свое недовольство“, - пояснила мэр Нарвы Катри Райк.

По данным Центральной избирательной комиссии, к 15 часам в пятницу на Северо-Востоке проголосовало лишь 18% избирателей. На прошлых выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа проголосовало всего 48% избирателей. В этом году есть опасение, что явка окажется еще ниже.

К концу дня средняя явка по Эстонии составила 36,2% избирателей. Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Хийуского уезда. Здесь проголосовали порядка 46% избирателей. В Таллинне проголосовали почти 43%, в Тарту – более 45% избирателей.