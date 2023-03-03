Умер легендарный эстонский баскетболист Яак Липсо

Выросший в баскетбольном городе Тарту, Липсо рано привлек внимание своим разносторонним талантом. На большую арену он вышел через известный в то время топовый европейский рижский клуб „АСК“, став двукратным обладателем Кубка Европы.

В 1965 году его мастерство было высоко оценено и в баскетбольных кругах США, во время турне сборной СССР он был приглашен в качестве технически разностороннего центрального игрока в один из самых известных клубов НБА — „Бостон Селтикс“.

Яак Липсо был самым титулованным эстонским баскетболистом всех времен, он был чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и двукратным призером Олимпийских игр. Его игра впечатлила экспертов Евролиги даже годы спустя, и поэтому Липсо был приглашен на праздничное мероприятие во время „Финала четырех“ Евролиги в 2016 году как один из самых ярких баскетболистов всех времен.

„Его жизненный путь был непростым, но его всегда ценили как спортсмена и человека. Он был музыкален, ценил элегантную манеру игры, творческий подход. Его карьера, несомненно, была уникальной. Он отлично играл на больших аренах, как великий игрок, он, несомненно, навсегда останется в нашей баскетбольной истории“, — говорится в некрологе Баскетбольной ассоциации.

В составе сборной Эстонии Яак провел 58 игр и 7 раз в качестве тренера. В 2001 году Липсо был награжден орденом Красного креста IV степени, а в 2007 году – национальную награду за заслуги в спорте. В 2010-м он вошел в Зал славы эстонского баскетбола.

Delfi и Эстонский баскетбольный союз выражают соболезнования родственникам погибшего.

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