Эстонская килька для Петра I и рецепт лучшего блюда из камы: чем славится местная кухня?

Бутерброды с килькой - никуда от них не денешься! Таллинн даже в шутку называют „Kilulinn“, то есть городом килек. Да и русское слово килька пришло из эстонского языка. Поговаривают, что первым петербуржцем, попробовавшим местные кильки, был русский царь Петр I.

Разоренный войной и чумой город, богатых угощений предложить не мог. Царю подали бутерброды на черном эстонском хлебе с соленой килькой, приправленной кориандром. Бургомистр наш сильно волновался и пролепетал что-то вроде: „простите, столь скромное угощение вызвано скудным временем“. Говорил он, прямо скажем, не по-русски. По „нижне-немецки“ это звучало как „Knappe Tiden“.

Местного диалекта Петр не знал и решил, что это название деликатеса, который ему ну очень понравился. О чудо! Ведь рыбу Петр I не любил совсем - или аллергия у него на нее была, кто ж теперь узнает. Он даже потребовал подать себе „кнаппе тиден“ к столу в Петербурге. Ох и долго ломал себе голову повар, что за ерунду требует царь.

Как приготовить бутерброд с килькой знает каждый, но никто не запрещает вам экспериментировать с ингредиентами. Ну а если по классике, то вам понадобится: черный хлеб, яйцо, килька пряного посола, сливочное масло, зеленый лук, молотый черный перец.

На сладенькое приготовьте себе настоящий эстонский десерт из камы. По сути кама - это мука, которую можно купить в любом магазине. В состав камы входят и зерна пшеницы, а также ячмень и рожь, горох и бобы - остатки, которые эстонским хозяйкам удавалось наскрести по весне.

Рецептов приготовления камы можно найти великое множество, но самым популярным является Камавахт (пена из камы).

Вам понадобится: сливки 35%, творожная масса, кама, обычный и ванильный сахар, ягоды и варенье на ваш вкус.

Взбить сливки с сахарами до образования густой пенки. Смешать творог с камой и добавить к сливкам. Все перемешать до однородной массы. Выкладываете варенье и пену из камы слоями, украшаете ягодками - head isu!