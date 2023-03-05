ОТ РЕДАКЦИИ | Не оставляй другим право решать за тебя. Проголосуй!

Сегодня, 5 марта - день выборов в Эстонии, и это - последняя возможность решить, кто будет управлять нашей страной на протяжении следующих четырех лет.

В нынешних выборах участвуют девять партий и десять одиночных кандидатов, так что теоретически каждый может найти себе кандидата по душе. Редакция RusDelfi призывает своих читателей не игнорировать выборы и отдать свой голос, ведь каждый голос способен повлиять на будущее нашей страны.

Как правило, в Эстонии явка избирателей на выборах ниже чем, например, в Великобритании, Германии или странах Скандинавии, и этому способствует наша низкая политическая культура. Многие люди в Эстонии относятся к выборам равнодушно, некоторые - с иронической ухмылкой, будучи уверенными, что „от нас ничего не звисит“.

И эту выборную кампанию можно сильно критиковать за то, что большие партии слишком увлеклись „торговлей страхом“, запугивая избирателей и демонизируя своих оппонентов, а также выдвигали много обещаний, которые ничем не подкреплены и скорее всего не будут выполнены. Конечно, нужно поднять и пенсии, и зарплаты, и снизить цены на электроэнергию и топливо, и много чего еще хорошего нужно сделать. Но в реальности на сегодняшний день ни одна партия не предлагает четкого механизма для достижения заявленных целей. Взять кредит для того, чтобы платить высокую пенсию и зарплату госслужащим - не самое рациональное решение.

Тем не менее выборы - лучший способ, которым рядовой гражданин может влиять на политическую жизнь в стране. Все не могут быть кандидатами, кто-то должен голосовать! Во-первых, это хорошая возможность дать политикам обратную связь. Во-вторых, всегда остаются принципиальные вопросы, по которым мы, благодаря голосованию, можем выразить свое мнение. Это касается и экономики, и социальной сферы, и образования - целого спектра вопросов, где между разными политическими силами могут быть большие разхождения во взглядах.