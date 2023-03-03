ВИДЕО | Хийумаа: лучший остров для одиночества в Европе

Согласно рейтингу английского издания Kayak, лучший остров для уединения в Европе - это остров Хийумаа, городок Кярдла. Второй по величине остров в Эстонии, славящийся своими историческими маяками и первозданной природой, привлекает любителей сельского отдыха круглый год. Наличие некоторой инфраструктуры, низкая плотность населения, небольшой туристический поток делают остров Хийумаа идеальным местом для отдыха в уединенной обстановке, предлагая вам возможность осмотреть великолепные достопримечательности и познакомиться с самыми спокойными жителями Эстонии!

Весь остров, по факту - это большой заповедник. Хийумаа обладает самым высоким процентом лесного покрова среди всех уездов Эстонской республики -70 процентов острова это лес. При этом, что немаловажно - на остров можно добраться самолетом. От аэропорта до городка - километров 5, а может и меньше - если через лес. От аэропорта ходит автобус, который привязан по времени к прилету самолета.