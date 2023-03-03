ФОТО | ЧМ в Планице: Норвегия выиграла мужскую эстафету. Эстония заняла 12-е место

Норвегия уверенно завоевала золотые медали, сначала Ханс Кристер Холун ушел в отрыв уже через километр после начала гонки, а на следующих отрезках дистанции Пол Гульберг, Симен Хегстад ​​Крюгер и Йоханнес Клэбо обеспечила команде прочное первое место.

Сюрпризом дня стала команда Финляндии. Если Ристоматти Хакола после старта был в основной группе, то их второй лыжник Ииво Нисканен проехал с отрывом от пелотона в полминуты. В последующие смены Пертту Хювяринен и Нико Анттола смогли сохранить этот отрыв. Они пришли к финишу с отставанием от лидера на 46,9 секунды и завоевали первую медаль этого ЧМ.

Бронзовую медаль завоевала немецкая сборная (Альберт Кюхлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер, Фридрих Мох), а 4-е место у сборной Франции (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Жюль Лапьер). Канада заняла пятое место, а Швеция – шестое. Эстонская четверка (Мартин Химма, Марко Килп, Алвар Йоханнес Алев и Каарел Каспер Кырге) уступили победителю +7.17.3 и заняли 12-е место из 15 сборных.

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