ФОТО | Каких птиц можно встретить в лесу сейчас?

Как далеко в наши эстонские леса не углубляйся, но если держать направление на север или на запад, то рано или поздно всё равно выйдешь к морю.

В этот раз так и получилось – собирался в лес, а вышел к заливу. И это не случайно: к началу весны в лесу многое начинает меняться – набухают почки и меняют цвет серёжки на ольхе и лещине, оживляются птицы, которые в зимние месяцы были малозаметны, и теперь кажется, что их количество значительно увеличилось. Наблюдать за ними всегда очень интересно, особенно в эти дни ранней весны. А с какой птицы начать?

Учитывая то, что Эстонское орнитологическое общество выбрало птицей 2023 года морскую птицу – морянку, очередной поход в лес начался в этот раз с моря.

Если выйти к заливу на восходе солнца в безветренную погоду, то иногда над морем можно услышать доносящиеся не то с неба, не то из-за горизонта удивительные звуки, создающие своеобразный аккомпанемент для начинающегося дня.

Эта мелодия похожа на многократно отражённое эхо звуков каких-то музыкальных духовых инструментов, вроде сотен пастушьих дудочек.

„Ай-аа-ауле, аа-аула-ауле, ай-аа-аулик, аа-ауле...“ – так голосят морянки, словно выкрикивая своё второе птичье имя, которое отразилось в народных названиях морянки – саук или аулейка, а в эстонском языке имя морянки – aul – говорит само за себя.

Стая морянок (Clangula hyemalis), по-эстонски – aul

Разглядеть необычный хор музыкантов непросто – морянки появляются вблизи побережья не так часто, поскольку их многочисленные стаи большую часть времени любят проводить вдали от берегов в открытом море, где обычно занимаются ловлей ракообразных и моллюсков со дна, а также мелкой рыбы. Поэтому для таких наблюдений лучше всегда брать с собой бинокль.

Эти утки наших морей – настоящие рекордсмены по нырянию, способные вылавливать добычу с глубины в десятки метров, но всё же наше мелководье устраивает их больше всего, поэтому в Балтийском море их и можно увидеть чаще, чем где-либо ещё.