ФОТО | Каких птиц можно встретить в лесу сейчас?
Как далеко в наши эстонские леса не углубляйся, но если держать направление на север или на запад, то рано или поздно всё равно выйдешь к морю.
В этот раз так и получилось – собирался в лес, а вышел к заливу. И это не случайно: к началу весны в лесу многое начинает меняться – набухают почки и меняют цвет серёжки на ольхе и лещине, оживляются птицы, которые в зимние месяцы были малозаметны, и теперь кажется, что их количество значительно увеличилось. Наблюдать за ними всегда очень интересно, особенно в эти дни ранней весны. А с какой птицы начать?
Учитывая то, что Эстонское орнитологическое общество выбрало птицей 2023 года морскую птицу – морянку, очередной поход в лес начался в этот раз с моря.
Если выйти к заливу на восходе солнца в безветренную погоду, то иногда над морем можно услышать доносящиеся не то с неба, не то из-за горизонта удивительные звуки, создающие своеобразный аккомпанемент для начинающегося дня.
Эта мелодия похожа на многократно отражённое эхо звуков каких-то музыкальных духовых инструментов, вроде сотен пастушьих дудочек.
„Ай-аа-ауле, аа-аула-ауле, ай-аа-аулик, аа-ауле...“ – так голосят морянки, словно выкрикивая своё второе птичье имя, которое отразилось в народных названиях морянки – саук или аулейка, а в эстонском языке имя морянки – aul – говорит само за себя.
Стая морянок (Clangula hyemalis), по-эстонски – aul
Разглядеть необычный хор музыкантов непросто – морянки появляются вблизи побережья не так часто, поскольку их многочисленные стаи большую часть времени любят проводить вдали от берегов в открытом море, где обычно занимаются ловлей ракообразных и моллюсков со дна, а также мелкой рыбы. Поэтому для таких наблюдений лучше всегда брать с собой бинокль.
Эти утки наших морей – настоящие рекордсмены по нырянию, способные вылавливать добычу с глубины в десятки метров, но всё же наше мелководье устраивает их больше всего, поэтому в Балтийском море их и можно увидеть чаще, чем где-либо ещё.
Перистый наряд морянок постоянно меняется, так как в отличие от других птиц они линяют в течение года чаще всех – трижды, причём не всегда одновременно, поэтому в стайке в разное время года часто можно увидеть птиц в непохожих нарядах.
Морянка (Clangula hyemalis), самка, по-эстонски – aul
Самец морянки выделяется своим длинным и тонким хвостом, который обычно держит приподнятым над водой, а в полёте по этому хвосту самца можно сразу отличить от самки.
Морянки – одни из самых многочисленных водоплавающих птиц в Эстонии, в периоды миграции их численность у нас может превышать полтора миллиона особей.
Возвращаясь с залива, обязательно попадёшь в какой-нибудь лесок на побережье, например, в лес Штромки, где всегда оживлённо, много прогуливающихся и любителей птиц, развесивших на деревьях неподалёку от тропинок птичьи кормушки, чтобы подкормить пернатых семечками или орешками. Хотя в лесу и без дополнительной подкормки у птиц достаточно еды, но такие кормушки – прекрасная возможность понаблюдать за птичьим разнообразием, их нравами и привычками.
Поэтому, если остановиться ненадолго у такой кормушки, то можно познакомиться сразу с несколькими видами наших птиц, которых не сразу встретишь в других местах.
Самыми частыми гостями птичьих столовых, конечно, будут большие синицы – одни из самых распространённых наших птиц, число которых в зимние периоды даже удваивается, а в этот раз к ним присоединились ещё и чижи.
На кормушке большая синица (лат. Parus major), по-эстонски – rasvatihane, и чиж (лат. Carduelis spinus), самка, по-эстонски – siisike
Всю зиму чижи кочевали с места на место большими шумными стайками, часто налетающими на берёзы или ольху, семена которых они особенно любят поедать зимой.
Весной оперение чижей, особенно самцов, становится ярче.
Чиж (лат. Carduelis spinus), самец, по-эстонски – siisike, isaslind
К марту многочисленные стайки постепенно начинают распадаться, и птицы теперь уже чаще встречаются парами.
Чиж (лат. Carduelis spinus), самка или молодая птица, по-эстонски – siisike, emaslind
Здесь же обязательно будет и ещё одна небольшая синичка – лазоревка – тоже, как и большие синицы, уважающая сало. Лазоревка, как правило, одна из самых частых гостей возле кормушек.
Обыкновенная лазоревка (Cyanistes caeruleus), по-эстонски – sinitihane
Уже с февраля лазоревки покидают смешанные стайки, образуя постоянные пары. В это время самцы становятся агрессивными, изгоняя других птиц из своей зоны, тогда им проигрывают даже более крупные большие синицы.
Самцы и самки лазоревки почти не отличаются внешне, хотя орнитологи всё же определили, что оперение самцов немного ярче, чем самки. Да разве же можно простому любителю птиц определить разницу в яркости? Просто полюбуемся на красивую птичку.
Обыкновенная лазоревка (Cyanistes caeruleus), по-эстонски – sinitihane
Буроголовая гаичка – лесная птица, предпочитающая держаться подальше от людей, но иногда эта маленькая синичка, перелетая зимой с места на место в смешанных стайках других мелких птиц, может появляться и у кормушек.
Пухляк, или буроголовая гаичка (Parus montanus), по-эстонски – põhjatihane
Пищуха – маленькая птичка с острым искривлённым клювом, предназначенным для выковыривания мелких личинок и разных насекомых из-под коры деревьев, зимой ведёт одинокий образ жизни, но часто тоже примыкает к стайкам мелких птиц, в которых чувствует себя в большей безопасности.
Как пищуха, так и другие птицы, всегда найдут в лесу достаточно подходящей для себя пищи, так что появление пищухи возле кормушки, скорее, просто желание держаться в обществе других птиц. И в данном случае рис, рассыпанный кем-то рядом – не очень-то подходящий корм для пищухи, а также для других мелких птичек.
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris), по-эстонски – porr
Если пищуха предпочитает добывать себе пищу из-под коры, передвигаясь по стволу дерева снизу вверх, то поползень действует наоборот, спускаясь сверху по дереву вниз головой, поэтому и форма клюва у него совсем другая, более удобная для добывания насекомых из трещин в коре деревьев, направленных кверху.
А от орешков поползень никогда не откажется, и, вволю наевшись, обычно не улетает от кормушки далеко, а начинает делать запасы на всякий случай, припрятывая орехи и семечки в расщелинах коры или во мхах на ближайших деревьях.
Поползень, или обыкновенный поползень (Sitta europaea), по-эстонски – puukoristaja
Вот какой красавец прилетел к кормушке показать свою роскошную яркую одёжку.
Чаще всего снегирей можно наблюдать зимой и ранней весной, когда они прилетают подкрепиться поближе к человеческому жилью – летом же заметить их в густых зарослях будет гораздо сложнее.
Снегирь (лат. Pyrrhula pyrrhula), самец, по-эстонски – leevike, isaslind
Ещё один, как и снегирь, представитель вьюрковых – зеленушка – появился у кормушки.
К этому времени количество зеленушек начинает увеличиваться, так как к местным птицам начинают присоединяться кочующие птицы с юга.
В марте они начинают образовывать пары, и вскоре можно будет часто слышать в садах и парках их звонкие трели, чередующиеся с похожими на жужжание звуками „джжюю-ии, вжжжжи-иию“.
Зеленушка обыкновенная (лат. Carduelis chloris), по-эстонски – rohevint
Чёрный дрозд не оставит без внимания ни одно событие, происходящее в птичьем мире. Если где-то происходит какая-нибудь суета или скопление крылатых, там всегда окажутся этот любопытный жёлтый нос и чёрные глаза, с жёлтыми кольцами вокруг них.
Ему и семечки не нужны, главное для него – любопытство.
Чёрный дрозд (лат. Turdus merula), самец, по-эстонски – must rästas
И дятел сюда же!
Большой пёстрый дятел всеяден – ему всегда найдётся достаточно корма в лесу, например, летом это личинки и гусеницы насекомых и сами насекомые – жуки, бабочки, муравьи, бывает, что дятлы даже разоряют гнёзда мелких птиц, поедая яйца и птенцов, а зимой они переходят на растительные корма – жёлуди, орехи, семена ели и сосны, и в конце-концов, почему бы не полакомиться из птичьей кормушки?
Большой пёстрый дятел (лат. Dendrocopos major), по-эстонски – suur-kirjurähn
А с соседнего дерева наблюдает за суетой возле кормушки сойка – тоже всеядная птица, умеющая делать запасы на зиму, припрятывая орехи и жёлуди под корнями деревьев, в трещинах коры или во мху. В рацион сойки входят также разнообразные ягоды и семена, различные насекомые и даже лесные мыши.
Но, кажется, здесь у кормушки её привлекают вовсе не семечки подсолнуха и не орехи, а что-то более привлекательное.
Сойка – известная разбойница, часто разоряющая птичьи гнёзда, иногда даже мелкие птицы становятся её добычей. Так что здесь, возле кормушки, синичкам и поползням нельзя ни на секунду терять бдительность и, заслышав вдалеке резкое „крэ... крэ... крэ“, лучше спрятаться на время в ближайшие заросли кустарника.
Сойка (Garrulus glandarius), по-эстонски – pasknäär
Но даже у сойки есть крылатый враг, от которого она тоже старается спрятаться, чаще всего укрываясь в густых кронах деревьев.
Но острое зрение ястреба-тетеревятника видит жертву издалека и даже в укрытии.
Не только крики тетеревятника, но даже силуэт пролетающего над лесом стервятника заставляют прятаться всех птиц – и больших и маленьких, включая даже одиноких ворон, тоже иногда становящихся жертвами ястреба. В такой момент у кормушки становится пусто.
На этот раз в цепкие когти тетеревятника попал невнимательный голубь.
Ястреб-тетеревятник или большой ястреб (лат. Accipiter gentilis), по-эстонски – kanakull
Вот как иногда получается, что отправившись за одним интересным делом, попутно находишь ещё много другого увлекательного. И на море и в лесу.