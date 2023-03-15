Природоведение
15.03.2023, 09:50

ФОТО | Каких птиц можно встретить в лесу сейчас?

 
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ФОТО: Oleg Tsymbarecich | OLEG TSYMBAREVICH

В блоге RMK на RusDelfi новая публикация - на этот раз природовед Олег Цымбаревич рассказал о том, каких птиц можно встретить, если пойти в лес в это время года. Эстонии можно на сайте RMK здесь.

Как далеко в наши эстонские леса не углубляйся, но если держать направление на север или на запад, то рано или поздно всё равно выйдешь к морю.

В этот раз так и получилось – собирался в лес, а вышел к заливу. И это не случайно: к началу весны в лесу многое начинает меняться – набухают почки и меняют цвет серёжки на ольхе и лещине, оживляются птицы, которые в зимние месяцы были малозаметны, и теперь кажется, что их количество значительно увеличилось. Наблюдать за ними всегда очень интересно, особенно в эти дни ранней весны. А с какой птицы начать?

Учитывая то, что Эстонское орнитологическое общество выбрало птицей 2023 года морскую птицу – морянку, очередной поход в лес начался в этот раз с моря.

Если выйти к заливу на восходе солнца в безветренную погоду, то иногда над морем можно услышать доносящиеся не то с неба, не то из-за горизонта удивительные звуки, создающие своеобразный аккомпанемент для начинающегося дня.

Эта мелодия похожа на многократно отражённое эхо звуков каких-то музыкальных духовых инструментов, вроде сотен пастушьих дудочек.

„Ай-аа-ауле, аа-аула-ауле, ай-аа-аулик, аа-ауле...“ – так голосят морянки, словно выкрикивая своё второе птичье имя, которое отразилось в народных названиях морянки – саук или аулейка, а в эстонском языке имя морянки – aul – говорит само за себя.

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Стая морянок (Clangula hyemalis), по-эстонски – aul

Разглядеть необычный хор музыкантов непросто – морянки появляются вблизи побережья не так часто, поскольку их многочисленные стаи большую часть времени любят проводить вдали от берегов в открытом море, где обычно занимаются ловлей ракообразных и моллюсков со дна, а также мелкой рыбы. Поэтому для таких наблюдений лучше всегда брать с собой бинокль.

Эти утки наших морей – настоящие рекордсмены по нырянию, способные вылавливать добычу с глубины в десятки метров, но всё же наше мелководье устраивает их больше всего, поэтому в Балтийском море их и можно увидеть чаще, чем где-либо ещё.

Перистый наряд морянок постоянно меняется, так как в отличие от других птиц они линяют в течение года чаще всех – трижды, причём не всегда одновременно, поэтому в стайке в разное время года часто можно увидеть птиц в непохожих нарядах.

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Морянка (Clangula hyemalis), самка, по-эстонски – aul

Самец морянки выделяется своим длинным и тонким хвостом, который обычно держит приподнятым над водой, а в полёте по этому хвосту самца можно сразу отличить от самки.

Морянки – одни из самых многочисленных водоплавающих птиц в Эстонии, в периоды миграции их численность у нас может превышать полтора миллиона особей.

Возвращаясь с залива, обязательно попадёшь в какой-нибудь лесок на побережье, например, в лес Штромки, где всегда оживлённо, много прогуливающихся и любителей птиц, развесивших на деревьях неподалёку от тропинок птичьи кормушки, чтобы подкормить пернатых семечками или орешками. Хотя в лесу и без дополнительной подкормки у птиц достаточно еды, но такие кормушки – прекрасная возможность понаблюдать за птичьим разнообразием, их нравами и привычками.

Поэтому, если остановиться ненадолго у такой кормушки, то можно познакомиться сразу с несколькими видами наших птиц, которых не сразу встретишь в других местах.

Самыми частыми гостями птичьих столовых, конечно, будут большие синицы – одни из самых распространённых наших птиц, число которых в зимние периоды даже удваивается, а в этот раз к ним присоединились ещё и чижи.

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На кормушке большая синица (лат. Parus major), по-эстонски – rasvatihane, и чиж (лат. Carduelis spinus), самка, по-эстонски – siisike

Всю зиму чижи кочевали с места на место большими шумными стайками, часто налетающими на берёзы или ольху, семена которых они особенно любят поедать зимой.

Весной оперение чижей, особенно самцов, становится ярче.

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Чиж (лат. Carduelis spinus), самец, по-эстонски – siisike, isaslind

К марту многочисленные стайки постепенно начинают распадаться, и птицы теперь уже чаще встречаются парами.

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Чиж (лат. Carduelis spinus), самка или молодая птица, по-эстонски – siisike, emaslind

Здесь же обязательно будет и ещё одна небольшая синичка – лазоревка – тоже, как и большие синицы, уважающая сало. Лазоревка, как правило, одна из самых частых гостей возле кормушек.

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Обыкновенная лазоревка (Cyanistes caeruleus), по-эстонски – sinitihane

Уже с февраля лазоревки покидают смешанные стайки, образуя постоянные пары. В это время самцы становятся агрессивными, изгоняя других птиц из своей зоны, тогда им проигрывают даже более крупные большие синицы.

Самцы и самки лазоревки почти не отличаются внешне, хотя орнитологи всё же определили, что оперение самцов немного ярче, чем самки. Да разве же можно простому любителю птиц определить разницу в яркости? Просто полюбуемся на красивую птичку.

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Обыкновенная лазоревка (Cyanistes caeruleus), по-эстонски – sinitihane

Буроголовая гаичка – лесная птица, предпочитающая держаться подальше от людей, но иногда эта маленькая синичка, перелетая зимой с места на место в смешанных стайках других мелких птиц, может появляться и у кормушек.

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Пухляк, или буроголовая гаичка (Parus montanus), по-эстонски – põhjatihane

Пищуха – маленькая птичка с острым искривлённым клювом, предназначенным для выковыривания мелких личинок и разных насекомых из-под коры деревьев, зимой ведёт одинокий образ жизни, но часто тоже примыкает к стайкам мелких птиц, в которых чувствует себя в большей безопасности.

Как пищуха, так и другие птицы, всегда найдут в лесу достаточно подходящей для себя пищи, так что появление пищухи возле кормушки, скорее, просто желание держаться в обществе других птиц. И в данном случае рис, рассыпанный кем-то рядом – не очень-то подходящий корм для пищухи, а также для других мелких птичек.

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Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris), по-эстонски – porr

Если пищуха предпочитает добывать себе пищу из-под коры, передвигаясь по стволу дерева снизу вверх, то поползень действует наоборот, спускаясь сверху по дереву вниз головой, поэтому и форма клюва у него совсем другая, более удобная для добывания насекомых из трещин в коре деревьев, направленных кверху.

А от орешков поползень никогда не откажется, и, вволю наевшись, обычно не улетает от кормушки далеко, а начинает делать запасы на всякий случай, припрятывая орехи и семечки в расщелинах коры или во мхах на ближайших деревьях.

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Поползень, или обыкновенный поползень (Sitta europaea), по-эстонски – puukoristaja

Вот какой красавец прилетел к кормушке показать свою роскошную яркую одёжку.

Чаще всего снегирей можно наблюдать зимой и ранней весной, когда они прилетают подкрепиться поближе к человеческому жилью – летом же заметить их в густых зарослях будет гораздо сложнее.

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Снегирь (лат. Pyrrhula pyrrhula), самец, по-эстонски – leevike, isaslind

Ещё один, как и снегирь, представитель вьюрковых – зеленушка – появился у кормушки.

К этому времени количество зеленушек начинает увеличиваться, так как к местным птицам начинают присоединяться кочующие птицы с юга.

В марте они начинают образовывать пары, и вскоре можно будет часто слышать в садах и парках их звонкие трели, чередующиеся с похожими на жужжание звуками „джжюю-ии, вжжжжи-иию“.

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Зеленушка обыкновенная (лат. Carduelis chloris), по-эстонски – rohevint

Чёрный дрозд не оставит без внимания ни одно событие, происходящее в птичьем мире. Если где-то происходит какая-нибудь суета или скопление крылатых, там всегда окажутся этот любопытный жёлтый нос и чёрные глаза, с жёлтыми кольцами вокруг них.

Ему и семечки не нужны, главное для него – любопытство.

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Чёрный дрозд (лат. Turdus merula), самец, по-эстонски – must rästas

И дятел сюда же!

Большой пёстрый дятел всеяден – ему всегда найдётся достаточно корма в лесу, например, летом это личинки и гусеницы насекомых и сами насекомые – жуки, бабочки, муравьи, бывает, что дятлы даже разоряют гнёзда мелких птиц, поедая яйца и птенцов, а зимой они переходят на растительные корма – жёлуди, орехи, семена ели и сосны, и в конце-концов, почему бы не полакомиться из птичьей кормушки?

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Большой пёстрый дятел (лат. Dendrocopos major), по-эстонски – suur-kirjurähn

А с соседнего дерева наблюдает за суетой возле кормушки сойка – тоже всеядная птица, умеющая делать запасы на зиму, припрятывая орехи и жёлуди под корнями деревьев, в трещинах коры или во мху. В рацион сойки входят также разнообразные ягоды и семена, различные насекомые и даже лесные мыши.

Но, кажется, здесь у кормушки её привлекают вовсе не семечки подсолнуха и не орехи, а что-то более привлекательное.

Сойка – известная разбойница, часто разоряющая птичьи гнёзда, иногда даже мелкие птицы становятся её добычей. Так что здесь, возле кормушки, синичкам и поползням нельзя ни на секунду терять бдительность и, заслышав вдалеке резкое „крэ... крэ... крэ“, лучше спрятаться на время в ближайшие заросли кустарника.

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Сойка (Garrulus glandarius), по-эстонски – pasknäär

Но даже у сойки есть крылатый враг, от которого она тоже старается спрятаться, чаще всего укрываясь в густых кронах деревьев.

Но острое зрение ястреба-тетеревятника видит жертву издалека и даже в укрытии.

Не только крики тетеревятника, но даже силуэт пролетающего над лесом стервятника заставляют прятаться всех птиц – и больших и маленьких, включая даже одиноких ворон, тоже иногда становящихся жертвами ястреба. В такой момент у кормушки становится пусто.

На этот раз в цепкие когти тетеревятника попал невнимательный голубь.

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Ястреб-тетеревятник или большой ястреб (лат. Accipiter gentilis), по-эстонски – kanakull

Вот как иногда получается, что отправившись за одним интересным делом, попутно находишь ещё много другого увлекательного. И на море и в лесу.

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