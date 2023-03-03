МНЕНИЕ | По улицам подбитый танк возили…

Скажу, как на духу: я не сторонник такой формы самоудовлетворения. По логике организаторов этого сомнительного шоу, развороченный танк, по-видимому, был призван показать, что Эстония не зря из своего скромного бюджета на победу Украины жертвует. Своего рода, отчет о проделанной работе.

Думал, что только в воюющих странах таким нетривиальным способом градус патриотизма и взаимной ненависти повышают. Ан нет, и до нас эта мода докатилась. Что за удовольствие лицезреть искореженный Т-72, в башне которого, с большой долей вероятности, заживо сгорели люди? Так себе развлечение.

Мне вот подумалось, а может для большей наглядности начнем трупы российских солдат по европейским столицам возить? Или их простреленную форму на площадях вывешивать? Сиганем, как выразился мой коллега Игорь Калакаускас, прямиком в Средневековье. В те достославные времена поглазеть на казни грешников (а подчас, и праведников) толпы возбужденных зевак сбегались. А после экзекуции тела умерщвленных еще какое-то время на кольях и виселицах оставляли. Так сказать, в воспитательных целях…

Хотите Украине помочь - помогите. Переведите деньги, приютите беженцев, предоставьте, наконец, бронетехнику и авиацию, заморозьте активы государства-агрессора, перекройте потоки нефтедолларов и нефтеюаней.

Но, вот с этим-то, как раз проблемы. А селфи на фоне железного гроба сделать, это мы запросто.

Не понимаю я и тех, кто на обожженную броню цветы возлагает. Тогда уж и на подбитый украинский танк, что где-то в Ленобласти демонстрируют, гвоздики положите.

А коли слабо́, то и не надо христианским милосердием прикрываться.

Пустое это…

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