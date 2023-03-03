Правда ли, что Билл Гейтс назвал украинское правительство „одним из худших в мире“?

Таким образом, в своём ответе Билл Гейтс подчеркнул, что он говорит о довоенном украинском правительстве. При этом предприниматель не уточнил, имеет ли он в виду войну на востоке Украины, шедшую с 2014 года (и, соответственно, правительство времён президента Януковича), или полномасштабное вторжение России в 2022 году. Отметим, что в Индексе восприятия коррупции Украина и в наши дни находится на достаточно скромных позициях (предпоследнее место в Европе, наравне с некоторыми странами Африки), хотя после 2013 года она совершила серьёзный скачок со 144-го места на 116-е. Кроме того, с февраля 2022 года по январь 2023 года в стране сменилось всего несколько из более чем двух десятков министров, а с 2020 года правительство бессменно возглавляет Денис Шмыгаль. Тем не менее многие русскоязычные медиа очевидным образом вырвали слова Билла Гейтса из контекста, воспользовавшись тем, что в отношении правительства он употребил глагол настоящего времени is. В частности, 11-секундный фрагмент интервью, распространённый многочисленными Telegram-каналами, начинается посреди фразы, со слова „украинское“, а слово „довоенное“ осталось за кадром. Среди СМИ, корректно передавших ответ миллиардера, — например, „РБК», „Газета.ru», News.ru и телеканал „Царьград».