03.03.2023, 13:15
РЕДКОЕ ВИДЕО | Любопытная рысь пробралась во двор жилого дома(1)
ФОТО: Erakogu
В один из дворов в деревне Коогу в Ляэне-Вирумаа пришла рысь, сообщает Союз охотников Эстонии.
По словам охотника, рысь попала на запись камеры наблюдения в ночь на 28 февраля. На видео видно, как животное ходит вокруг и, скорее всего, ищет чем поживиться.
С февраля по март у рысей период гона, в связи с чем они иногда могут оказываться населенных пунктах. Детеныши рождаются в апреле или мае.
Известно, что в зоопарках рыси живут 20-25 лет, в дикой природе - в среднем около десяти лет, в отдельных случаях 14-17.
В Эстонии рыси охотятся преимущественно на зайцев и косуль, а также грызунов, птиц и других хищников. Зимой предпочитают охотиться на парнокопытных. На людей, как правило, не нападают.