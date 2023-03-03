РЕДКОЕ ВИДЕО | Любопытная рысь пробралась во двор жилого дома

По словам охотника, рысь попала на запись камеры наблюдения в ночь на 28 февраля. На видео видно, как животное ходит вокруг и, скорее всего, ищет чем поживиться.

С февраля по март у рысей период гона, в связи с чем они иногда могут оказываться населенных пунктах. Детеныши рождаются в апреле или мае.

Известно, что в зоопарках рыси живут 20-25 лет, в дикой природе - в среднем около десяти лет, в отдельных случаях 14-17.

В Эстонии рыси охотятся преимущественно на зайцев и косуль, а также грызунов, птиц и других хищников. Зимой предпочитают охотиться на парнокопытных. На людей, как правило, не нападают.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.



