Начиная с сегодняшнего дня можно голосовать на избирательных участках!

С пятницы по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. Благодаря электронному списку избирателей избиратель больше не привязан к конкретному избирательному участку. Избиратель может выбрать любой избирательный участок в пределах своего избирательного округа. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee .

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.

Если по связанной со здоровьем или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. В письменном виде это можно сделать уже сейчас. В устной форме ходатайство можно предоставить в пятницу и в субботу по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.

На выборах в Рийгикогу территория Эстонии разделяется на 12 избирательных округов. В Рийгикогу баллотируются девять партий и 10 независимых кандидатов, всего – 968 кандидатов.