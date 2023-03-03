МНЕНИЕ | Захарова, пикеты, залетные ракеты. Путин пугает Молдову

С началом полномасштабной войны России против Украины Киев за несколько дней закрыл все пограничные пункты с соседней непризнанной „Приднестровской Молдавской Республикой“ („ПМР“), являющейся с 1992 г. российским анклавом на территории Республики Молдова. В Молдову потекли беженцы из Украины – страна с населением 3 миллиона изнемогала при достигавшем временами 300 – 400 тыс. потоке беженцев, мест в лагерях и отелях катастрофически не хватало, аренда квартир в Кишиневе и крупнейших городах взлетела в цене. Но молдаване не жаловались, несмотря на активную пророссийскую пропаганду в телеграм-каналах и на местных филиалах российских телеканалов, являющихся основным активом прокремлевских политических партий.