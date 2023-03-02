ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (372-й день) | Мужчину из Тульской области, задержанного за антивоенный рисунок дочери, отправили под домашний арест
Подводим итоги 372-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинская противовоздушная оборона сбивает 80 процентов российских ракет, заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев. „В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равняется 80 процентам. И даже больше в отдельных случаях. Наши бойцы противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными“.
Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из своих 11 самолетов МиГ-29 советского производства (11-й предполагается отправить в музей). Об этом министр обороны страны Ярослав Надь сообщил агентству AP, указав: „Мы больше никогда не будем использовать МиГи, они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизни“. Окончательное решение ожидается в ближайшие дни или недели. Если оно будет принято, то Словакия станет первой из стран НАТО, которая передаст Киеву самолеты.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отверг требования о переговорах с президентом России Владимиром Путиным об установлении мира в Украине. „Когда к горлу приставлен нож, переговоры не ведутся - разве только о собственном порабощении“, - сказал Шольц, выступая в германском бундестаге с правительственным заявлением, посвященным годовщине российского вооруженного вторжения в Украину. „Мир не может быть заключен за спиной Украины. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Стремление к миру не означает порабощение более крупным соседом. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины“, - подчеркнул канцлер. „Стремиться к миру означает и четко противостоять агрессии. Это именно то, что и делают более 40 миллионов украинцев уже более года. Это то, что делаем и мы, оказывая поддержку Украине ровно столько, сколько потребуется“, - указал глава правительства ФРГ.
Число жертв российского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Запорожье возросло до четырех человек. Еще 31 человек эвакуирован и семь человек - госпитализированы, из них трое находятся в очень тяжелом состоянии и четверо, в том числе беременная женщина, - в состоянии средней тяжести. Установлено, что удар был нанесен ракетой С-300. Сам дом почти полностью разрушен. Кроме того, в результате ночного обстрела пострадали еще два многоэтажных дома - там нарушено электро- и водоснабжение, выбиты окна.
Поселок Теткино Глушковского района Курской области утром подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, в результате обстрела были ранены двое мужчин - один из них скончался до приезда скорой помощи, второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь. Всего властями зафиксировано „пять прилетов“, повреждены, согласно предварительной информации, три дома, отметил Старовойт. Кроме того, в поселке нарушено электроснабжение.
„Русский добровольческий корпус“ (РДК), который называет себя формированием, воюющим в составе вооруженных сил Украины, заявил о своей причастности к событиям в Брянской области. В Telegram-канале РДК появилось видео, где два бойца стоят на ступенях фельдшерского пункта в Любечане, как свидетельствует табличка за их спинами. „Русский добровольческий корпус“ перешел государственную границу РФ. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт! Сражайтесь!“ - говорит один из бойцов.
Ранее ряд российских СМИ сообщили, что из Украины в два села Брянской области якобы вошли ДРГ, которые взяли заложников. Власти Брянской области и Федеральная служба безопасности РФ информацию о заложниках не подтверждали. Украинские паблики крайне скептично отреагировали на эти сообщения - почти все расценивают случившееся как провокацию, о которой несколько недель ранее предупреждали украинские власти.
Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области „террористическим актом“. „Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. „Нива“ обыкновенная. Открыли огонь“, - заявил он в ходе телемоста с Пятигорском. Путин собирался ехать в Пятигорск на открытие Года педагога, но в связи с событиями в Брянской области поездка была отменена.
В результате действий „диверсионно-разведывательной группы“ в селе Любечане число погибших мирных жителей увеличилось до двух человек, сообщил вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз. Погибшим стал мужчина 1966 года рождения. Ранее Богомаз писал, что „украинские диверсанты“ обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель. Кроме того, был ранен мальчик 2012 года рождения, он находится в больнице.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткий разговор в кулуарах саммита стран „большой двадцатки“ (G20) в Нью-Дели. Это их первая встреча с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Блинкен в разговоре с Лавровым подчеркнул намерение Вашингтона поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также призвал освободить заключенного в России американца Пола Уилана, сообщил СМИ представитель Госдепартамента. Беседа политиков, по данным американской стороны, продолжалась менее 10 минут.
Главы МИД стран „большой двадцатки“ (G20) не смогли согласовать совместную итоговую декларацию по результатам саммита, проходившего в индийской столице Нью-Дели. Вместо этого Индия опубликовала собственное коммюнике. „По вопросу украинского конфликта были расхождения между разными участниками, были разногласия, которые мы не смогли урегулировать“, - сообщил глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство AFP. Заявление G20 с требованием о „полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Украины“ отказались подписывать Россия и Китай.
Полицейские обнаружили новое захоронение мирных жителей поселка Бородянка, убитых российскими военными во время оккупации Киевской области. „В марте 2022-го, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Теперь, вернулся из-за границы и сообщил в полицию о массовом захоронении“, – уточнил начальник областной полиции Андрей Небытов. Тела были эсгумированы. Во время первичного осмотра криминалисты и следователи обнаружили признаки, свидетельствующие о жестоком убийстве.
Отца из Тульской области, задержанного за антивоенный рисунок дочери, отправили под домашний арест
Алексей Москалев из города Ефремов Тульской области, задержанный после того, как его 13-летняя дочь нарисовала антивоенный рисунок, отправлен судом под домашний арест, сообщает „ОВД-Инфо“ со ссылкой на адвоката Владимира Билиенко, представляющего интересы Москалева.
Ранее СМИ сообщало, что девочку, которую Алексей Москалев воспитывает один, отправили в детское учреждение после его задержания. По словам адвоката, Москалев планирует забрать ее из приюта завтра.