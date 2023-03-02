Ответственность за события в Брянской области взял на себя РДК

„Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об „украинских ДРГ“, которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлевских пропагандистов. Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом“, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале РДК.

Ранее, корпус распространил видео, снятого на фоне здания с табличкой „Любечанский фельдшерско-акушерский пункт“. „Мы не воюем с гражданскими и не убиваем безоружных. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь“, - говорит один из бойцов.

Противоречивые сообщения российских СМИ и Telegram-каналов

Ранее российские СМИ и ряд провластных Telegram-каналов распространили противоречивую информацию о вторжении „украинских диверсионно-разведывательных групп“ на территорию Брянской области. В частности, ТАСС заявило о боестолкновении с украинскими диверсантами в селах Любечане и Сушаны (села расположенные в непосредственной близости от российско-украинской границы на расстоянии чуть более 20 км друг от друга. - Ред.). Сообщалось об обстреле школьного автобуса, взятии заложников, подрыве электроподстанции и газовой станции, убитых и раненых, включая детей. Позднее часть сообщений была опровергнута местными властями.

Путин назвал события в Брянской области „терактом“

Президент России Владимир Путин, принимавший в режиме видеоконференции участие в открытии Года педагога и наставника, охарактеризовал произошедшее в Брянской области „как очередной террористический акт, очередное преступление“. „Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это - гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. „Нива“ обыкновенная“, - цитирует его агентство „Интерфакс“.

В Киеве назвали провокацией заявления об „украинской ДРГ“