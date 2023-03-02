ФОТО | ЧМ в Планице: Эстонский прыгун с трамплина пробился в финал

Артти Айгро прыгнул на 127 метров, что дало ему 117,9 балла и 26-е место.

Другой представитель Эстонии Кевина Мальцева прыгнул на 111 метров, и с 85,6 баллами занял 51-е место и в финал не прошел. Последним прошел квалификацию румын Михня Александру Спулбер, набравший 87,8 балла.

В квалификации лучший результат показал Тими Зайц (136 м, 142,5 балла), выступавший на глазах родной публики, опередив поляков Давида Кубацкого и Камиля Стоха на 5,4 и 5,6 балла соответственно.

Финальные соревнования стартуют в пятницу в 18:30 по нашему времени.

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