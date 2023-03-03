03.03.2023, 08:20
МНЕНИЕ | Эстонская экономика в упадке? Вопрос в том, что и как считать(10)
Как сохранить конкурентоспособность эстонских предприятий?
ФОТО: Личный архив автора
Вчера департамент статистики Эстонии выдал информацию о том, что экономика Эстонии сократилась в 4 квартале 2022 года на 4,4 %. Все СМИ подхватили эту новость и рассказывали о том, как все плохо. Если посмотреть с одной стороны, то все действительно плохо, но с другой стороны, все не так однозначно, считает финансовый эксперт Рон Лувищук.