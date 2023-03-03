МНЕНИЕ | Эстонская экономика в упадке? Вопрос в том, что и как считать

Во-первых, снижение экономики Эстонии на 4,4 %, о котором сообщает Департамент статистики, рассчитывается по формуле „Год к году“. То есть сравнивается рост экономики в прошлом году и в этом. В 2021 году в Эстонии экономика выросла на 6,7 %, но этот рост был связан с провалом в 2020 году, когда была пандемия коронавируса и все сидели по домам.