Мнение
03.03.2023, 08:20

МНЕНИЕ | Эстонская экономика в упадке? Вопрос в том, что и как считать

 (10)
Как сохранить конкурентоспособность эстонских предприятий?
Рон Лувищук
Финансовый эксперт, кандидат в Рийгикогу (Eesti 200)
Рон Лувищук
Рон Лувищук
ФОТО: Личный архив автора

Вчера департамент статистики Эстонии выдал информацию о том, что экономика Эстонии сократилась в 4 квартале 2022 года на 4,4 %. Все СМИ подхватили эту новость и рассказывали о том, как все плохо. Если посмотреть с одной стороны, то все действительно плохо, но с другой стороны, все не так однозначно, считает финансовый эксперт Рон Лувищук.

Для начала надо разобраться, о чем идет речь? Договориться о терминах.

Во-первых, снижение экономики Эстонии на 4,4 %, о котором сообщает Департамент статистики, рассчитывается по формуле „Год к году“. То есть сравнивается рост экономики в прошлом году и в этом. В 2021 году в Эстонии экономика выросла на 6,7 %, но этот рост был связан с провалом в 2020 году, когда была пандемия коронавируса и все сидели по домам.

Оставить комментарий Читать комментарии (10)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии