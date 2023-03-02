Опрос Kantar Emor дает уверенное лидерство реформистам, а EKRE - лишь четвертое место(2)
В опросе социологической службы Kantar Emor, проведенном по заказу новостной редакции ERR на неделе выборов с 28 февраля по 2 марта, уверенно лидирует Партия реформ, а за ней в пределах статистической ошибки следуют Центристская партия, EKRE и Eesti 200. Опрос Emor дал EKRE значительно более низкий показатель поддержки, чем исследование Norstat, пишет rus.err.ee.
Фирма Kantar Emor сделала как традиционный опрос популярности партий, так и опрос с конкретными кандидатами.
В традиционном опросе реформистов поддерживают 29% респондентов (статистическая погрешность ± 2,2%).
Далее идут Центристская партия с 16% (± 1,8), Eesti 200 с 15,3% (± 1,8) и EKRE с 14,3% (± 1,7).
Социал-демократическая партия (СДП) имеет 11,5% поддержки (± 1,6), а Isamaa - 7,2% (± 1,6).
За пределами пятипроцентного барьера остаются „Правые“ с 2,4% (± 0,7) и „зеленые“ с 2,2% (± 0,7). Другие партии и независимые кандидаты набирают 2,2% (± 0,7).