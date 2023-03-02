Опрос Kantar Emor дает уверенное лидерство реформистам, а EKRE - лишь четвертое место

В опросе социологической службы Kantar Emor, проведенном по заказу новостной редакции ERR на неделе выборов с 28 февраля по 2 марта, уверенно лидирует Партия реформ, а за ней в пределах статистической ошибки следуют Центристская партия, EKRE и Eesti 200. Опрос Emor дал EKRE значительно более низкий показатель поддержки, чем исследование Norstat, пишет rus.err.ee.