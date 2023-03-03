Выборы 2023
03.03.2023, 07:00

Языковой анализ: предвыборная реклама центристов в русскоязычном варианте более смиренная и почтительная

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Двуязычный плакат ЦП
Двуязычный плакат ЦП
ФОТО: FOTO: Читатель FORTE

Двуязычные предвыборные плакаты Центристской партии (ЦП) посылают эстонцам и русскоязычным избирателям разные месседжи, и русскоязычный вариант гораздо более смиренный и почтительный, считает профессор Тартуского университета Андрес Куузик, проанализировавший рекламные слоганы центристов по просьбе издания Forte. Сама ЦП полагает, что в месседжах на русском и эстонском содержание одно и то же.

На плакатах два лозунга: анонимный и общий на эстонском языке „Julgelt inimeste heaks!“ (“Смело на благо людей!“) и русскоязычный, звучащий как прямое обращение - „Мы за вас!“

Таким образом, речь идет не о прямом переводе, как вроде бы предполагает Закон о языке, и в случае с русскоязычным лозунгом может возникнуть вопрос: за кого и в защиту от кого выступает партия? С этой дилеммой издание Forte обратилось к профессору Андресу Куузику.

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