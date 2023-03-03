Языковой анализ: предвыборная реклама центристов в русскоязычном варианте более смиренная и почтительная

На плакатах два лозунга: анонимный и общий на эстонском языке „Julgelt inimeste heaks!“ (“Смело на благо людей!“) и русскоязычный, звучащий как прямое обращение - „Мы за вас!“

Таким образом, речь идет не о прямом переводе, как вроде бы предполагает Закон о языке, и в случае с русскоязычным лозунгом может возникнуть вопрос: за кого и в защиту от кого выступает партия? С этой дилеммой издание Forte обратилось к профессору Андресу Куузику.