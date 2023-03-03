03.03.2023, 07:00
Языковой анализ: предвыборная реклама центристов в русскоязычном варианте более смиренная и почтительная(5)
ФОТО: FOTO: Читатель FORTE
Двуязычные предвыборные плакаты Центристской партии (ЦП) посылают эстонцам и русскоязычным избирателям разные месседжи, и русскоязычный вариант гораздо более смиренный и почтительный, считает профессор Тартуского университета Андрес Куузик, проанализировавший рекламные слоганы центристов по просьбе издания Forte. Сама ЦП полагает, что в месседжах на русском и эстонском содержание одно и то же.