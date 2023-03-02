Выборы Рийгикогу: как в Таллинне заказать избирательную урну на дом?(1)
Жители Таллинна, которые по состоянию здоровья или другой серьезной причине не могут проголосовать на выборах в Рийгикогу в электронном виде или на избирательном участке, в Таллинне могут заказать урну для голосования на дом через районную управу.
„С пятницы, 3 марта, горожане, у которых нет возможности проголосовать электронным путем или прийти на избирательный участок, могут проголосовать дома, заказав избирательную урну на дом, - отметил председатель Таллиннской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло. – Эта услуга предназначена не для удобства, а для помощи человеку. Проголосовать таким образом на дому можно только с пятницы по воскресенье, ходатайствовать об этом следует как можно раньше“.
Проще всего ходатайствовать об услуге по телефону, сделать это можно 3 и 4 марта с 12 до 20 часов, а также в день выборов – 5 марта с 9 до 14 часов. По телефону следует обратиться в районную управу по месту жительства на следующие номера:
Хааберсти: 640 4815, 640 4816
Кесклинн: 645 7855, 645 7850
Кристийне: 645 7127, 645 7128
Ласнамяэ: 645 7732, 645 7740, 645 7730
Мустамяэ: 645 7512, 645 7515
Нымме: 645 7318, 645 7313
Пирита: 645 7641
Пыхья-Таллинн: 645 7057, 645 7055
Подробнее о процедуре голосования на дому читайте здесь.
Электронное голосование проходит круглосуточно на сайте valimised.ee, оно завершится 4 марта в 20 часов. В день выборов, 5 марта, электронное голосование проходить не будет. Для участия в электронном голосовании необходим компьютер с подключением к интернету, а также действующие сертификаты ID-карты или mobiil-ID, для того чтобы проголосовать понадобятся пароли PIN1 и PIN2. Проголосовать при помощи смартфона или планшета нельзя.