За рубежом
02.03.2023, 20:37

ФСБ заставила обычного уголовника из Эстонии объявить себя „шпионом КаПо“. Информационная операция провалилась

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Представители российской спецслужбы в Мурманской области передали местным журналистам видео, на котором задержанный мужчина признаётся в том, что он - шпион эстонской Полиции безопасности (КаПо), который был в Мурманске на задании.

„Я, гражданин Эстонской Республики, являюсь иностранным агентом спецслужб КаПо Эстонии“, - говорит по-русски мужчина, сидящий прямо перед камерой. Его лицо на видео размыто, а голос изменён так, чтобы его было невозможно узнать. „Длительное время я выполнял задания, отработанные мне представителями КаПо Эстонии как на территории Эстонии, так и в ряде других европейских стран, а также на территории Российской Федерации в отношении гражданских лиц, и в том числе членов преступных групп“, - заканчивает он своё признание.

Это видео было опубликовано 20 июня 2022 года в региональном издании „Комсомольской правды“. Рядом выложено ещё одно видео, на котором представительница управления ФСБ по Мурманской области рапортует о пресечении действий со стороны гражданина Эстонской Республики „по сбору сведений в отношении сотрудников ФСБ России и лиц, оказывающих им конфиденциальное сотрудничество, и нанесению ущерба безопасности Российской Федерации“. В статье было сказано, что действия задержанного попадают под статью 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж“).

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