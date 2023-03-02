ФСБ заставила обычного уголовника из Эстонии объявить себя „шпионом КаПо“. Информационная операция провалилась

„Я, гражданин Эстонской Республики, являюсь иностранным агентом спецслужб КаПо Эстонии“, - говорит по-русски мужчина, сидящий прямо перед камерой. Его лицо на видео размыто, а голос изменён так, чтобы его было невозможно узнать. „Длительное время я выполнял задания, отработанные мне представителями КаПо Эстонии как на территории Эстонии, так и в ряде других европейских стран, а также на территории Российской Федерации в отношении гражданских лиц, и в том числе членов преступных групп“, - заканчивает он своё признание.