В Ласнамяэ улучшат доступ к мостам на Лаагна теэ

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, будет улучшен доступ к четырем мостам на Лаагна теэ – Линдакиви, Саарепийга, Паэ и Палласти.

„Мы хотим улучшить доступ к мостам, чтобы люди могли легко добираться до остановок общественного транспорта на Лаагна теэ. Понятно, что мы не можем модернизировать все мосты сразу, поэтому мы начнем с мостов Палласти и Линдакиви, а затем создадим новые пути доступа к мостам Паэ и Саарепийга“, - пояснил Свет.

Для каждого моста будет разработано особое решение в зависимости от его расположения и особенностей окружающих строений. Максимальный уклон пандусов составит 5%, в начале и в конце пандуса он будет более плавным. Длина пандусов будет составлять от 90 до 170 метров, на поворотах будут установлены скамейки.

При желании люди по-прежнему смогут пользоваться лестницами, ведущими к остановкам общественного транспорта. Старые лестницы будут сохранены, а к некоторым пандусам будут пристроены дополнительные лестницы меньшего размера. Некоторые остановки общественного транспорта будут перемещены на несколько метров.

Эскизные проекты можно найти на сайте www.tallinn.ee/ru/laagnasillad , обратная связь принимается до 3 апреля.