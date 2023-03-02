Игорь Розенфельд о раздоре в избирательном союзе с Koos: на нас оказывается нехорошее давление(9)
Руководитель Объединенной Левой партии Эстонии Игорь Розенфельд в интервью RusDelfi рассказал о конфликтах внутри изберательного союза с движением Koos и идеологических разногласиях партнеров. Напоминаем, что ОЛПЭ идет на парламентские выборы единым списком с движением Koos (“Вместе“), лидерами которых являются Айво Петерсон и Олег Иванов.
Что происходит сейчас в левой объединенной партии?
У нас общий список с движением Koos. Postimees сказал, что Koos находится в наших рядах, но это не так. Они не находятся в наших рядах, это просто общий список. Соглашение заключено на четыре месяца. Если вещи, с которыми мы не согласны. Я назову вещи, с которыми мы не согласны и которые нас раздражают, так скажем.
Первое - кандидирование в списке людей, которые поддерживают идеологию т.н. „Русского мира“. Я имею в виду (Елену) Федорову.