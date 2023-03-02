Игорь Розенфельд о раздоре в избирательном союзе с Koos: на нас оказывается нехорошее давление

Что происходит сейчас в левой объединенной партии?

У нас общий список с движением Koos. Postimees сказал, что Koos находится в наших рядах, но это не так. Они не находятся в наших рядах, это просто общий список. Соглашение заключено на четыре месяца. Если вещи, с которыми мы не согласны. Я назову вещи, с которыми мы не согласны и которые нас раздражают, так скажем.

Первое - кандидирование в списке людей, которые поддерживают идеологию т.н. „Русского мира“. Я имею в виду (Елену) Федорову.

Дело в том, что мы не могли контролировать тех людей, которых они выбирали в список. Участие таких людей компрометирует наш список. Я имею в виду Федорову. Она не в нашей партии, она находится в Koos. Эти вещи дают возможность обвинять нас в том, что мы, допустим, поддерживаем войну на Украине со стороны России.