Тренер сборной Эстонии Фёдор Свобода: если сравнивать с теннисом, то биатлон очень дешевый

В этом году женская сборная Эстонии по биатлону ставит рекорды, девушки отлично прошли один из этапов Кубка мира, заняв 8-е место в эстафете, а на чемпионате мира Туули Томингас и вовсе добилась исторического результата, став 6-й в индивидуальной гонке. Корреспондент RusDelfi пообщался с главным тренером сборной Эстонии, белорусским специалистом Федором Свободой, который рассказал о перспективах команды, норвежских секретах, а также о молодом поколении биатлонистов Эстонии.