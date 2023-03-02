ФОТО | Президент Алар Карис проголосовал по интернету: новый состав Рийгикогу — это лицо всех избирателей

„Я думаю, что даже люди, считающие себя далекими от политики, не останутся равнодушными к тому, какой будет жизнь в Эстонии в ближайшие четыре года. К тому, кто будет руководить страной, принимать решения и законы, влияющие на всех нас, - сказал Алар Карис. - Поэтому мой призыв прост: сделайте свой выбор! Новый созыв Рийгикогу — это лицо всех избирателей“.

Глава государства подчеркнул, что выбор необходимо сделать не просто между двумя наиболее полярными партиями, этот выбор намного шире. „Не позволим выборам превратиться в поединок двух наиболее противоборствующих партий. Парламент не может быть лицом только двух партий. Надежды и пожелания избирателей, связанные с развитием Эстонии, намного шире. Уверен, что каждый гражданин, который хочет сказать свое слово на парламентских выборах, найдет партию и кандидата, за которых проголосует. Если кому-то трудно определиться с мировоззрением, он может выбрать кандидата, к которому испытывает личное доверие“, - сказал президент.

Алар Карис отметил, что в одинаковой степени доверяет как электронному голосованию, так и голосованию на избирательном участке. „Я доверяю электронному государству и электронным выборам в такой же мере, как и другим электронным услугам, начиная от услуг банка и заканчивая услугами Налогового департамента, - сказал он. - Кроме того, каждый сам волен решать, как отдать свой голос на выборах“.