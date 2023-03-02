ЧМ в Планице: женская сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету, Финляндия упустила медаль на последнем подъеме
Женская сборная Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво) выиграла женскую эстафету 4 х 5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице.
Основу для победы Норвегия заложила во время третьей смены, где Остберг опередила своих конкуренток. В последней смене Калво удалось еще больше увеличить отрыв норвежки.
Немецкая сборная (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) пересекла финишную черту второй.
Фавориткам гонки сборной Швеции (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист) пришлось довольствоваться бронзовыми медалями.
В последней смене шведки опустились на четвертое место, так как Криста Пярмякоски из Финляндии обогнала Далквист. Однако Пярмякоски не смогла сбить Дальквист с ног, и на последнем подъеме перед выходом к стадиону шведка вышла на третье место. Таким образом, Финляндия не завоевала первую медаль на этом чемпионате мира.
Женщины
Эстафета, 4х5 км
1. Норвегия (Тириль Венг, Астрид Ойре Шлинн, Ингвильд Флюгстад Остберг, Анне Кьерсти Калво) – 50.33,3
2. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл) – 20,5
3. Швеция (Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Майя Далквист) – 28,7
4. Финляндия (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Эвелина Пииппо, Криста Пярмякоски) – 30,5
5. США (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джесси Диггинс, Джулия Керн) – 1.34,6
6. Франция (Жюльетт Дюкордо, Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кентен) – 2.29,6
7. Италия (Анна Комарелла, Кристина Питтин, Франческа Франки, Федерика Санфилиппо) – 2.30,0...
10. Швейцария (Аня Вебер, Надин Фендрих, Леа Фишер, Алина Майер) – 4.16.8