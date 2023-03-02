ЧМ в Планице: женская сборная Норвегии выиграла лыжную эстафету, Финляндия упустила медаль на последнем подъеме

Основу для победы Норвегия заложила во время третьей смены, где Остберг опередила своих конкуренток. В последней смене Калво удалось еще больше увеличить отрыв норвежки.

В последней смене шведки опустились на четвертое место, так как Криста Пярмякоски из Финляндии обогнала Далквист. Однако Пярмякоски не смогла сбить Дальквист с ног, и на последнем подъеме перед выходом к стадиону шведка вышла на третье место. Таким образом, Финляндия не завоевала первую медаль на этом чемпионате мира.