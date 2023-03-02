02.03.2023, 14:54
Пеэтер Эрнитс намекнул, что Айвар Кокк скупает голоса избирателей. Кокк: ложь и клевета, я свяжусь с адвокатом(3)
Комментарий полиции!
ФОТО: Delfi Meedia
По словам члена партии Isamaa Айвара Кокка, он никогда никому денег за голоса не предлагал, а пост в социальных сетях Пеэтера Эрнитса (EKRE) является частью недобросовестной предвыборной кампании.
В среду вечером депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс написал в социальных сетях, что в ходе своей избирательной кампании встретился с дамой, которой Айвар Кокк якобы дал за ее голос 10 евро.