ПОДКАСТ | „Скучно!“ Чем (не) запомнилась предвыборная гонка?

„Райво Варе охарактеризовал предвыборные кампании 2023 года одним словом - скучно. Очень многие с этой оценкой соглашались. Я присоединюсь к этим ораторам, по пятибалльной шкале - это двойка с минусом“, - начал Андрей Титов.

В передаче журналисты Андрей Титов, Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный обсудили положение центристов. Займут ли они второе или третье место? Или пойдут по пути латвийского „Согласия“? Также проговорили, что из себя представляет новая партия Parempoolsed. В успехе Eesti 200 никто не сомневается, но возьмут ли в коалицию специалистов без опыта в политике? В предвыборной гонке многие ожидали ярких заявлений EKRE, так как они противопоставляют себя современной элите. Почему Мартин Хельме и компания отмалчивались? Об этом и не только в подкасте „Вопросы“.