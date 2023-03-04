ПОДКАСТ | „Скучно!“ Чем (не) запомнилась предвыборная гонка?(9)
Уже в воскресенье в Эстонии закончится голосование на выборах в Рийгикогу. RusDelfi попросил журналиста ETV+ и „Радио 4“ Андрея Титова подвести итоги предвыборных кампаний политических сил. Кто был самым убедительным? Проиграют ли центристы? Что сказали новые партии? Слушайте подкаст!
„Райво Варе охарактеризовал предвыборные кампании 2023 года одним словом - скучно. Очень многие с этой оценкой соглашались. Я присоединюсь к этим ораторам, по пятибалльной шкале - это двойка с минусом“, - начал Андрей Титов.
В передаче журналисты Андрей Титов, Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный обсудили положение центристов. Займут ли они второе или третье место? Или пойдут по пути латвийского „Согласия“? Также проговорили, что из себя представляет новая партия Parempoolsed. В успехе Eesti 200 никто не сомневается, но возьмут ли в коалицию специалистов без опыта в политике? В предвыборной гонке многие ожидали ярких заявлений EKRE, так как они противопоставляют себя современной элите. Почему Мартин Хельме и компания отмалчивались? Об этом и не только в подкасте „Вопросы“.
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