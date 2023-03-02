Месси подарит партнерам по сборной Аргентины 35 золотых смартфонов

28 февраля Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком 2022 года. Вратарем года стал еще один аргентинец — Эмилиано Мартинес. Звание лучшего тренера получил наставник чемпионов мира Лионель Скалони, пишет Sportmail.ru.

В финале мирового первенства в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.