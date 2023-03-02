МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: кому на выборах выгодны „злые украинцы“ и „добрые российские бомбы“?

На днях обнаружил в интернете политическую беседу, которая называлась „Видеомост Эстония-Литва: как Прибалтика становится „Украиной“» с участием лидера баллотирующегося в Рийгикогу движения „Коос“ Олега Иванова, бывшего сотрудника эстонского „Спутника“ Аллана Хантсома и нескольких литовских блогеров. Речь, как видно из названия, шла о том, как отражается на нас идущая в Украине война и как прибывающие из Украины беженцы оказывают влияние на эстонское общество.