Wizz Air прекратила полеты в Молдову, за протесты платят 20 евро. Что происходит в стране?

В понедельник авиакомпания Wizz Air прекратила полеты в Молдову, так как „в последнее время в стране высокий риск опасности в воздушном пространстве“. Ситуация напомнила начало февраля 2022 года, когда авиакомпании одна за другой переставали обслуживать линии до Харькова, Одессы и Киева. „Не стоит забывать, что Wizz Air - венгерская компания, по некоторым данным, близкая к президенту Виктору Орбану, - говорит RusDelfi молдавский журналист Михаил Сиркели. - Кроме этой фирмы никто не прекращал полеты.

В Молдову еще летают Turkish Airlines, LOT, Lufthansa, МАУ. Я думаю, в случае с Wizz Air, Орбан подыгрывает русским. Более того, Wizz Air сделал это без консультаций с молдавским органом, регулирующим вопросы авиации. Молдавские власти никаких решений о повышении уровня опасности в небе не принимали“.

Часто говорят об эскалации конфликта в оккупированном Россией Приднестровье. Как заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, Путин хочет отвлечь внимание от происходящего в Украине. Российская сторона ссылается на другие данные, якобы Украина хочет вторгнуться в Приднестровье. Сиркели считает, что Россия не вторгнется в непризнанную территорию, так как для этого сначала нужно взять Одессу.

По оценкам The Military Balance за 2022 год, в Приднестровье размещены 1500 российских военных, армия непризнанной республики насчитывает до восьми тысяч человек. Молдавские вооруженные силы располагают более чем пятью тысячами кадровых военных и 58 тысячами резервистов.

„Нагнетание вокруг Приднестровья - это попытка создать в молдавском обществе панику и обвинить президента Майю Санду в том, что она втягивает нас в войну, и на этом фоне мобилизовать большое количество людей на антиправительственные протесты, чтобы свергнуть таким образом власть в Молдове“, - продолжил журналист из Молдовы.