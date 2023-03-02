Wizz Air прекратила полеты в Молдову, за протесты платят 20 евро. Что происходит в стране?
В Молдове вспыхнули протесты, венгерская авиакомпания прекратила полеты в страну из-за предосторожности, а ситуация вокруг Приднестровья не улучшается. Что происходит в стране, которая не входит в НАТО, но граничит с воюющей Украиной?
В понедельник авиакомпания Wizz Air прекратила полеты в Молдову, так как „в последнее время в стране высокий риск опасности в воздушном пространстве“. Ситуация напомнила начало февраля 2022 года, когда авиакомпании одна за другой переставали обслуживать линии до Харькова, Одессы и Киева. „Не стоит забывать, что Wizz Air - венгерская компания, по некоторым данным, близкая к президенту Виктору Орбану, - говорит RusDelfi молдавский журналист Михаил Сиркели. - Кроме этой фирмы никто не прекращал полеты.
В Молдову еще летают Turkish Airlines, LOT, Lufthansa, МАУ. Я думаю, в случае с Wizz Air, Орбан подыгрывает русским. Более того, Wizz Air сделал это без консультаций с молдавским органом, регулирующим вопросы авиации. Молдавские власти никаких решений о повышении уровня опасности в небе не принимали“.
Часто говорят об эскалации конфликта в оккупированном Россией Приднестровье. Как заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк, Путин хочет отвлечь внимание от происходящего в Украине. Российская сторона ссылается на другие данные, якобы Украина хочет вторгнуться в Приднестровье. Сиркели считает, что Россия не вторгнется в непризнанную территорию, так как для этого сначала нужно взять Одессу.
По оценкам The Military Balance за 2022 год, в Приднестровье размещены 1500 российских военных, армия непризнанной республики насчитывает до восьми тысяч человек. Молдавские вооруженные силы располагают более чем пятью тысячами кадровых военных и 58 тысячами резервистов.
„Нагнетание вокруг Приднестровья - это попытка создать в молдавском обществе панику и обвинить президента Майю Санду в том, что она втягивает нас в войну, и на этом фоне мобилизовать большое количество людей на антиправительственные протесты, чтобы свергнуть таким образом власть в Молдове“, - продолжил журналист из Молдовы.
В феврале в Молдове сменилось правительство, к власти пришел сторонник европейского курсы Молдовы Дорин Речан. По словам Михаила Сиркели, власти контролируют ситуацию. „Протесты организованы беглым молдавским олигархом Иланом Шором, который обвинен в краже миллиарда из молдавский банковской системы. Он главный фаворит Путина в Молдове сейчас. Его, судя по всему, поддерживают два других беглых олигарха и подельника: Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон“.
28 февраля в центре Кишинева был организован митинг из-за продления в стране режима чрезвычайной ситуации из-за войны в Украине и в свете энергетического кризиса. В последнее время в стране выросли коммунальные платежи, так как власти не договорились с „Газпромом“, а часть газа пришлось покупать в Европе.
„Нынешние акции в Молдове отличаются тем, что за участие в протестах платят: 20 евро, чтобы постоять на площади и поорать антиправительственные лозунги“, - уточнил Сиркели. Об этом же говорят и другие наблюдатели. Например, как писал DW, многие протестующие не понимают, зачем они пришли на митинг, не могли сказать цель и темы выступлений.
Депутат парламента Молдовы от партии большинства „Действие и солидарность“ Виталий Гаврук подчеркивает, что пик протестов пришелся на октябрь-ноябрь прошлого года, когда в центре Кишинева стояли палатки, а демонстрантов мобилизовали со всей Молдовы. Стоило это организаторам очень дорого. По подсчетам его коллег, один день обходился в 5 миллионов долларов.
За последнее десятилетие, поясняет он, в молдавском обществе произошел тектонический сдвиг в сторону Евросоюза. Когда-то до полумиллиона граждан страны ездили в Россию на заработки, а теперь они живут в странах ЕС и могут сравнивать. В минувшем году они прислали домой около полутора миллиардов долларов, их выбор однозначно на стороне Евросоюза.