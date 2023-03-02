Управа Ласнамяэ ищет поставщика охранных услуг на лето. Какие места будут патрулировать?

„В прошлом году у нас были заключены договоры на патрулирование променада Паэ и парка Тондираба. Основываясь на отзывах жителей, в этом году мы расширим зону охранных услуг, и в теплые месяцы патрули будут также следить за ситуацией в парке Кивила, на площади Линдакиви и в зеленых зонах Махтра и Асундузе“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко,.

Предположительные часы работы охраны: пн.– пт. с 16.00 до 22.00 и сб. – вс. с 12.00 до 22.00. Планируется, что охранная фирма будет обеспечивать порядок с 1 апреля по 30 октября 2023 года. В этом году добавилось ещё несколько новых мест, в которые управа района ищет охранную фирму. Важным изменением является также доступность услуги – предполагается, что у жителей будет возможность связаться с охраной во время её работы, если в этом возникнет необходимость.

Адреса патрулируемых объектов:

• Парк Тондираба – со стороны улиц Паасику, Мустакиви теэ, Куукиви и Варраку.

• Парк Асундузе – по адресу ул. Асундузе, 7h.

• Променад Паэ – ул. Паэ, 68а, от парковки около Паэ, 80 до улицы Паэкааре.

• Площадь Линдакиви – ул. Я. Коорти, 24.

• Парк Тондилоо – ул. Муху, 8b и 10b, ул. Кивила, 23, Линнамяэ теэ, 28а.

• Зеленые зоны Махтра – ул. Махтра, 12а (территория между ул. Махтра, 9, 10,16 и 24 // 26) и ул. Махтра, 44а.

Основными задачами охранного предприятия станут обеспечение безопасности и порядка на охраняемой территории. Охранник должен носить униформу, соответствующую требованиям Закона об охранной деятельности. Помимо этого, охранник также будет обязан передвигаться по району на автомобиле, четко обозначенным логотипом фирмы или любым другим знаком, указывающим на то, что речь идет о патрульном автомобиле. В патруле должно быть не менее 2 охранников.

Для получения дополнительной информации следует перейти по ссылке: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5607200/general-info или связаться по электронной почте: Ilja.Snitko@tallinnlv.ee . Крайний срок подачи заявок – 16 марта 2023 в 09:00.